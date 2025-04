[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

XXII edizione della Passione di Cristo a Vieste

Sabato 12 aprile 2025 si terrà a Vieste la dodicesima edizione della sacra rappresentazione della Passione di Cristo, promossa dall’Associazione “Sacre Rappresentazioni Viestane”, con il patrocinio del Comune di Vieste.

La rievocazione, che coinvolgerà circa 150 figuranti in abiti storici, avrà inizio alle ore 19:30 con partenza dalla Chiesa di Santa Croce, preceduta dalla celebrazione della Santa Messa a porte chiuse, riservata ai partecipanti come momento di raccoglimento spirituale.

Il percorso toccherà le principali vie cittadine, con la rappresentazione del processo e della flagellazione in piazza Vittorio Emanuele II, per poi proseguire con le stazioni della Via Crucis lungo Corso Lorenzo Fazzini, viale XXIV Maggio, via Jenner, via Guglielmo Marconi e via Federico II, concludendosi ai piedi del Castello Svevo, dove si svolgeranno le scene della crocifissione e resurrezione.