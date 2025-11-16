[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

XVIII MOSTRA DI ARTE PRESEPIALE A CANDELA (FG)

“IL NATALE DEL XXV GIUBILEO NELLE SUE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE”

L’ Associazione Italiana Amici del Presepio della sede di Candela – Sant’Agata di Puglia anche quest’anno organizza, in occasione del periodo natalizio, la consueta mostra di arte presepiale , giunta quest’ anno alla XVIII edizione, incentrata sul tema del Natale del Giubileo, essendo il 2025, per l’appunto, l’anno in cui si celebra la ricorrenza giubilare, quest’ anno alla sua venticinquesima celebrazione, istituito nel 1300 da Papa Bonifacio VIII.

Il presente tema, infatti, sarà rappresentato in svariate forme artistiche: dai diorami realizzati dai soci dell’ Associazione, agli appositi quadri che riproducono le grandi opere raffiguranti le scene giubilari, le quali saranno, tra le svariate novità di quest’anno e che i visitatori avranno il piacere di ammirare.

Tra le altre innovazioni, rispetto allo scorso anno, inoltre, vi sarà il presepe realizzato dal Presidente Savino Freda, dedicato all’unica Chiesa Cattolica ubicata nella città di Gaza, simboleggiante l’auspicata pace e la fine del massacro palestinese che si è perpetrato in questi anni in quel tormentato lembo di terra e che rappresenta, al contempo, la tragedia che si è consumata della guerra e che non ha, purtroppo, risparmiato nessuno.

Nella mostra il visitatore potrà ammirare oltre ai vari diorami presepiali, anche i quadri realizzati dai soci dell’Associazione, riproducenti le più grandi opere che raffigurano la natività nella storia dell’ arte dei più grandi maestri, quali: Giotto, Caravaggio, Botticelli, Tiziano, il Ghirlandaio ed altri storici artisti.

La mostra, unica per il suo tema e per la ricorrenza che celebra, ha la finalità di far immergere i visitatori nel culto dell’arte presepiale, nonché nella sua storicità, celebrando, altresì, la storica ricorrenza degli ottocento anni del Cantico delle Creature (1225-2025) di San Francesco, quale fondatore del presepe, la cui tradizione affonda le sue radici proprio nella famosa notte di Greccio, il cui culto è rimasto immutato nel corso del tempo.

Tra le varie opere realizzate vi è “Il Cantico delle Creature”, consistente in una fedele riproduzione della Porziuncola di Assisi, rappresentante San Francesco che espone il suo inno a Dio, realizzato dal presidente dell’associazione, Savino Freda, il cui diorama sarà esposto, quest’anno, dall’otto dicembre al sei gennaio, nella mostra dei “100 presepi”, presso il colonnato del Bernini, in Vaticano.

La suddetta mostra si svolgerà a Candela presso la sala ‘Ex Omni’ in Corso Vittorio Emanuele e sarà inaugurata il 29 novembre alle ore 19.00, protraendosi fino al 6 gennaio 2026 (le visite saranno possibili nei giorni feriali dalle ore 18.00 alle 20.00, mentre in quelli festivi dalle ore 10.00 alle 12.30 e, in serata, dalle ore 18.00 alle 21.00). Si accettano anche prenotazioni di gruppi e scolaresche contattando 3357447092.

Pertanto, l’ Associazione sarà lieta di ospitarvi e farvi immergere in questa mostra storico-artistica, nel ricordo delle parole del compianto Papa Francesco sul Giubileo “Il Giubileo è un dono di grazia. Entrare per quella Porta significa scoprire la profondità della misericordia del Padre che tutti accoglie e ad ognuno va incontro personalmente. È Lui che ci cerca! È Lui che ci viene incontro”



