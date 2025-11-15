Sport Manfredonia

Weekend di impegni per il settore giovanile del Manfredonia Calcio

Redazione15 Novembre 2025
Nuova settimana di lavoro e nuove sfide in arrivo per il Settore Giovanile del Manfredonia Calcio, con Under 19 e Under 17 pronte a scendere in campo nel weekend.

Ad aprire il programma sarà l’Under 19 di mister Perrone, impegnata domani alle ore 14:30 allo Stadio Miramare nella gara valida per l’11ª giornata contro il Fasano.
I biancocelesti, attualmente ultimi in classifica con 5 punti, cercano il riscatto dopo la sconfitta per 4-1 a Gravina.
Il Fasano, sesto in graduatoria, torna invece in campo dopo il turno di riposo dello scorso weekend.

Domenica, alle 10:30, toccherà invece all’Under 17 di mister Grasso e mister Vergura, impegnata sempre al Miramare contro l’Atletico Foggia per la 7ª giornata.
Il Manfredonia, secondo con 9 punti a -6 dalla capolista Cosmano Sport, vuole reagire dopo il 4-1 subito con il TiquiTaca.
L’Atletico Foggia, penultimo a 3 punti, arriva dalla pesante sconfitta per 10-3 proprio contro la Cosmano Sport.

Turno di riposo, invece, per l’Under 15 di mister D’Arienzo e mister Castigliego, che tornerà in campo la prossima settimana.


