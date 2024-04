WEBBIN MANFREDONIA PERDE IN CASA GARA 2 MA ESCE DAI PLAYOFF A TESTA ALTA

Nelle semifinali playoff della DR1 pugliese la Webbin Manfredonia perde in casa contro la Virtus Galatina anche gara 2 e termina la sua rincorsa alla serie C.

In un Paladante preso d’assalto dalla tifoseria locale, Angel in campo con Manfredi, Virgilio, Carmone, Vuovolo e Totaro. Coach Argentieri risponde con Furlanetto, Ferilli, Provenzano, Serio, Greco.

Copione della gara identico a quello di gara 1, i sipontini subito in palla con Antonio Totaro (18) che sigla un perentorio 7 su 7 da sotto nei primi minuti della gara.

Nonostante un Grasso (24) particolarmente in vena in casa Angel, Galatina non ci sta e accorcia le distanze nella seconda frazione, chiudendo sotto di 5 all’intervallo lungo (stesso distacco di gara 1 a metà gara).

Al rientro dagli spogliatoi continua il deja-vu del match disputato la settimana precedente, con i leccesi che sorpassano i padroni di casa a metà quarto, grazie ai due soliti ispiratissimi Furlanetto e Provenzano (seconda gara da 61 punti in coppia). Parziale 12-28 e meno undici per Manfredonia.

Negli ultimi dieci minuti coach Carbone lancia il baby Segreto in campo per arginare il play argentino. Mossa difensiva risultata vincente con i biancoazzurri che si rifanno sotto a solo quattro lunghezze a 4:45 dalla fine. In fase offensiva, decisivo per ricucire lo strappo il 2007 Federico Ciociola che chiude la gara con 3 su 4 dall’arco e 17 punti totali (suo career high nei campionati senior).

A questo punto però risalgono in cattedra gli ospiti che, con una tripla di Greco prima e con la precisione chirurgica dalla lunetta di Provenzano poi, spengono ogni velleità di rimonta.

Termina il campionato della Webbin Angel Manfredonia, neopromossa e mina vagante del campionato che ha ben impressionato per lunghi tratti e che può ritenersi più che soddisfatta per quanto fatto nella stagione.

Parziali: 27-18, 50-45, 62-73, 84-90

TABELLINI

WEBBIN MANFREDONIA

Virgilio, Totaro A. 18, Manfredi 5, Grasso 24, Ciociola F. 17, Ciociola A, Mafrolla 8, Vuovolo 2, Carmone 8, Segreto 2, Basta. All.re Carbone

VIRTUS GALATINA

Furlanetto 35, Provenzano 26, Ferilli 12, Castelluccio 4, Serio 3, Greco 3, Khilchenko, Mamedov, Ngom 7, Ottaviano. All.re Argentieri