Walking Tour nel centro storico di Monte Sant’Angelo
“LA CITTÀ DEI DUE SITI UNESCO, A UN WEEKEND DA TE”: SABATO 6 “UNA NOTTE IN GROTTA” E DOMENICA 7 WALKING TOUR NEL CENTRO STORICO
Nuovo weekend, nuove emozioni!
Ecco il terzo appuntamento alla scoperta della città dei due siti UNESCO.
Sabato 6 dicembre – UNA NOTTE IN GROTTA
Vivi un’esperienza unica: una visita guidata in notturna al Santuario e alla mistica Grotta di San Michele Arcangelo, tra silenzi, luci soffuse e suggestioni senza tempo.
Ore 21:00 – Partenza dall’Info Point
Domenica 7 dicembre – WALKING TOUR & APERITIVO NATALIZIO
Andremo insieme alla scoperta del centro storico di Monte Sant’Angelo, tra vicoli bianchi, panorami e racconti della nostra tradizione.
A seguire, un gustoso aperitivo natalizio con le immancabili pettole.
Ore 10:00 – Partenza dall’Info Point
Un fine settimana tra emozioni, cultura e sapori autentici.
Tutte le attività sono gratuite.
Info e prenotazioni: 0884 562062
Scopri il calendario completo delle iniziative https://lacittadeiduesitiunesco.it/…/weekend-monte…/
Le attività sono gratuite, promosse da Ecogargano Arte Natura e sostenute da Comune di Monte Sant’Angelo (Assessorato al Turismo) con Regione Puglia e WeAreinPugliaPugliapromozione AReT .