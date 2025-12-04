Monte Sant'Angelo

Walking Tour nel centro storico di Monte Sant’Angelo

Redazione4 Dicembre 2025
✨ “LA CITTÀ DEI DUE SITI UNESCO, A UN WEEKEND DA TE”: SABATO 6 “UNA NOTTE IN GROTTA” E DOMENICA 7 WALKING TOUR NEL CENTRO STORICO

Nuovo weekend, nuove emozioni!

Ecco il terzo appuntamento alla scoperta della città dei due siti UNESCO.

🌙 Sabato 6 dicembre – UNA NOTTE IN GROTTA

Vivi un’esperienza unica: una visita guidata in notturna al Santuario e alla mistica Grotta di San Michele Arcangelo, tra silenzi, luci soffuse e suggestioni senza tempo.

📌 Ore 21:00 – Partenza dall’Info Point

🚶‍♀️ Domenica 7 dicembre – WALKING TOUR & APERITIVO NATALIZIO

Andremo insieme alla scoperta del centro storico di Monte Sant’Angelo, tra vicoli bianchi, panorami e racconti della nostra tradizione.

A seguire, un gustoso aperitivo natalizio con le immancabili pettole.

📌 Ore 10:00 – Partenza dall’Info Point

✨ Un fine settimana tra emozioni, cultura e sapori autentici.

Tutte le attività sono gratuite.

☎️ Info e prenotazioni: 0884 562062

Scopri il calendario completo delle iniziative https://lacittadeiduesitiunesco.it/…/weekend-monte…/

Le attività sono gratuite, promosse da Ecogargano Arte Natura e sostenute da Comune di Monte Sant’Angelo (Assessorato al Turismo) con Regione Puglia e WeAreinPugliaPugliapromozione AReT .

