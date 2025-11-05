[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Voti comprati dal clan Parisi a Modugno, arrestato anche un imprenditore foggiano

Nell’indagine della Guardia di Finanza di Bari insieme ai collegi dello Scico che ha portato in carcere sei persone su richiesta del pm della Dda Fabio Buquicchio sul caso dei voti comprati dal clan Parisi a Modugno, è emerso, secondo l’ipotesi di accusa, che un imprenditore agricolo foggiano si sarebbe rivolto allo stesso esponente dei Parisi per recuperare (o tentare di recuperare) i propri crediti da altri imprenditori agricoli, minacciando le vittime di «tagliare» il loro raccolto e riconoscendo poi metà di quanto riscosso all’esponente del clan.

L’imprenditore, un uomo dei Parisi e un terzo pluripregiudicato sono accusati anche di detenzione e porto illegale di armi.