Attualità Puglia

Voti comprati dal clan Parisi a Modugno, arrestato anche un imprenditore foggiano

Redazione5 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Voti comprati dal clan Parisi a Modugno, arrestato anche un imprenditore foggiano

Nell’indagine della Guardia di Finanza di Bari insieme ai collegi dello Scico che ha portato in carcere sei persone su richiesta del pm della Dda Fabio Buquicchio sul caso dei voti comprati dal clan Parisi a Modugno, è emerso, secondo l’ipotesi di accusa, che un imprenditore agricolo foggiano si sarebbe rivolto allo stesso esponente dei Parisi per recuperare (o tentare di recuperare) i propri crediti da altri imprenditori agricoli, minacciando le vittime di «tagliare» il loro raccolto e riconoscendo poi metà di quanto riscosso all’esponente del clan.

L’imprenditore, un uomo dei Parisi e un terzo pluripregiudicato sono accusati anche di detenzione e porto illegale di armi.

Redazione5 Novembre 2025
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2025, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©