[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

VOLOTEA RAFFORZA I COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI DA BARI: PRONTA A DECOLLARE LA ROTTA PER LILLE

Volotea, la compagnia aerea delle piccole e medie città europee, annuncia una nuova rotta internazionale in partenza dalla propria base di Bari: dal prossimo 23 maggio 2026 sarà operativo il collegamento diretto con Lille, nel nord della Francia, con due frequenze settimanali – ogni mercoledì e sabato – per un totale di oltre 14.000 posti in vendita.

Grazie al nuovo collegamento, i tanti viaggiatori francesi potranno scoprire con maggiore facilità le meraviglie della Puglia: spiagge dall’acqua cristallina, città d’arte, borghi autentici, eccellenze enogastronomiche e un’accoglienza unica nel suo genere.

Con questa novità, salgono a tre le destinazioni francesi raggiungibili dallo scalo barese con Volotea: oltre alla new entry, il vettore collega già il capoluogo pugliese con Bordeaux e Lione, rafforzando così la connettività tra la Puglia e il mercato turistico francese, da anni tra i più attratti dalle bellezze del Sud Italia. Proprio per questo motivo, per la prima volta entrambi i collegamenti con Bordeaux e Lione saranno operati anche durante le festività natalizie, offrendo nuove opportunità di viaggio anche in inverno.

Non solo: Volotea opera, nel periodo estivo, anche la rotta Brindisi-Nantes, contribuendo così a rafforzare la rete di collegamenti tra la Puglia e la Francia all’interno del network di Aeroporti di Puglia.

“Il collegamento con Lille rappresenta una milestone nella nostra strategia di sviluppo del traffico internazionale: oggi la Puglia non è collegata soltanto a Parigi ma a tutta la Francia, confermando il ruolo strategico dei nostri aeroporti come motori di crescita, connettività e sviluppo territoriale – ha commentato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Grazie alla collaborazione con Volotea e ad una pianificata analisi in cooperazione con la Regione Puglia, continuiamo ad ampliare l’accessibilità territoriale aggiungendo al nostro network una destinazione centralissima nell’Europa, perfettamente adatta a servire il nord della Francia e il Belgio, e adeguata al traffico leisure o d’affari sia in entrata che in uscita, che tiene anche conto dei tanti pugliesi che vivono in quella zona e che adesso potranno tornare a casa in modo ancora più comodo”.

“Con il collegamento Bari-Lille intendiamo rafforzare ulteriormente il nostro impegno nel supportare il turismo internazionale in Puglia – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea –. Offriamo ai viaggiatori francesi un nuovo accesso diretto al cuore del Mediterraneo, sostenendo i flussi incoming con un’offerta di voli pensata per valorizzare tutto il potenziale attrattivo del territorio pugliese. Allo stesso tempo, i passeggeri pugliesi potranno approfittare di un nuovo collegamento comodo e diretto per esplorare il nord della Francia”.

A poco più di un anno dall’apertura della sua base a Bari, inaugurata nel luglio 2024, Volotea consolida così la sua presenza in Puglia, confermando lo scalo come hub strategico per connettere il terrorio con il resto d’Europa e valorizzandone al contempo il potenziale turistico.

Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.