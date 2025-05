[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Volley Club Manfredonia: La Nostra Prima Divisione Femminile centra l’obiettivo

Manfredonia in festa per il Volley Club Manfredonia! La nostra squadra di Prima Divisione femminile ha compiuto una vera impresa, centrando la salvezza battendo fuori casa il Carbonara Volley per 3 a 1 e assicurandosi la permanenza nella categoria. Un traguardo straordinario, che assume un valore ancora più profondo perché raggiunto da un gruppo composto quasi da tutte ragazze “Under”, cresciute e formate nel nostro settore giovanile.

Questa salvezza non è solo un successo sportivo, ma la dimostrazione tangibile della bontà del nostro progetto. Puntare sulle giovani atlete di casa non è stata una scommessa, ma una visione, e queste ragazze, con il loro impegno e talento, l’hanno trasformata in una splendida realtà. Sono la prova vivente che con dedizione, passione e un lavoro costante alla base, si possono raggiungere risultati importanti anche con le risorse del territorio.

La stagione è stata un crescendo di emozioni. Le nostre giovani atlete, guidate da coach Attanasio e dall’assistant coach Grumo, hanno affrontato ogni partita con grinta e determinazione, mostrando una crescita esponenziale. Non è stato facile: la Prima Divisione è un campionato competitivo, ma le nostre ragazze non si sono mai tirate indietro, lottando su ogni pallone e dimostrando una maturità in campo che va ben oltre la loro giovane età. Ogni punto guadagnato è stato frutto di un lavoro di squadra impeccabile e di un desiderio instancabile di vincere.

“Siamo immensamente orgogliosi di queste ragazze,” ha dichiarato il dirigente Anna Maria Orlando “Hanno dimostrato un attaccamento alla maglia e un cuore incredibili. Questa salvezza è il coronamento di un percorso fatto di sacrifici, sudore in palestra e una fiducia incondizionata nel progetto. Vedere queste giovani atlete esprimersi a questi livelli e raggiungere un obiettivo così importante è la più grande soddisfazione per tutta la nostra società.”

La salvezza in Prima Divisione significa non solo mantenere un livello di gioco elevato per le nostre atlete, ma anche continuare a offrire loro un palcoscenico importante per la loro crescita tecnica e personale. È un investimento sul futuro del volley a Manfredonia, un segnale forte che il talento locale è la nostra risorsa più preziosa.

Eccole le ragazze che hanno compiuto l’impresa: #1 Nardini Noemi, #3 D’ Errico Francesca, #4 Lauriola Adalgisa, #5 Ricciardi Dalia, #7 De Vita Chiara, #8 Basta Claudia, #11 Rinaldi Rita Celeste, #12 Di Candia Rossella, #15 Occhionero Zaira, #16 Russo Sara, #17 Sehovic Sara Meriem, #18 Grumo Giusi, #19 Rignanese Ilaria, #21 Fatone Ludovica, #22 Basta Giorgia, #26 Cassa Karin, #27 Pacillo Letizia, #70 Zitolo Natasha

Un ringraziamento speciale va agli sponsor e ai genitori che le hanno sostenute con calore ad ogni partita, e a tutti i nostri tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro supporto.

Le nostre “Under” hanno scritto una pagina importante nella storia del Volley Club Manfredonia. Hanno dimostrato che con la forza del gruppo, la determinazione e la passione, ogni sogno può diventare realtà. Il futuro è luminoso, e non vediamo l’ora di continuare a crescere insieme!

