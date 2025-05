[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Volley Club Manfredonia: La Finale playoff è Realtà!

La Volley Club Manfredonia ha compiuto l’impresa, superando con grinta la prima fase dei playoff e volando dritto alla finale! Un traguardo raggiunto grazie a un percorso di crescita e determinazione che ha portato grande entusiasmato in tutta la città.

Dopo una regular season combattuta e ricca di emozioni, che ha visto la squadra sipontina conquistare posizioni di vertice, l’attenzione si è spostata sui playoff, un vero e proprio “campionato a parte” dove ogni palla, ogni punto, ha assunto un peso specifico maggiore.

L’avventura nei playoff è iniziata contro l’Alberobello, un avversario temibile ed agguerrito. La fase 1 ha visto i ragazzi di coach Rinaldi affrontare la prima gara in trasferta, per poi giocarsi il ritorno al Paladante. Nonostante il supporto caloroso e incessante del pubblico di casa e il vantaggio per 2 set a zero, non si è riusciti a chiudere la partita in gara 2. Come in un thriller d’autore, con una gara vinta a testa, è toccato affrontare gara 3 ad Alberobello. E lì, sabato 24 maggio. è andato in scena il capolavoro di capitan Claudio De Mori #3 e compagni che vogliamo, come tributo, citare tutti (in ordine di numero di maglia): Andrea Scarale #1; Federico Ferrara #3; Daniele Ferri #4; Ippolito Troiano #6; Peppe Bottalico #7; Francesco Bonassisa #10; Gigi Rinaldi #11; Dario Balzamo #18; Stefano Salvemini #20; Michi De Salvia #26 e Francesco Cassa #27.

E’ stata una partita proibita ai deboli di cuore. 4 Set che rimarranno nella memoria di tutti i tifosi che hanno affrontato la lunga trasferta per sostenere i nostri ragazzi. E’ difficile anche trovare le parole per descrivere il turbinio di emozioni che la nostra Serie D ci ha dato. Si può semplicemente dire… FINALE playoff CONQUISTATA!!!

Questo risultato non è solo frutto del talento sul campo, ma anche del duro lavoro, della dedizione e del sacrificio di giocatori, allenatori, staff, pubblico e di tutta la società. È la dimostrazione di come la coesione e lo spirito di gruppo possano portare a grandi successi, successi che appartengo a tutta la città di Manfredonia

Ora l’attenzione si sposta sulla finale, l’ultimo ostacolo per coronare una stagione già memorabile. Anche qui la formula prevede 2 gare su tre. La Volley Club Manfredonia si prepara ad affrontare questa sfida decisiva con la stessa grinta e determinazione che l’hanno contraddistinta finora, con l’obiettivo di regalare un’altra gioia indescrivibile alla città. La data e l’orario della finale saranno comunicati a breve, ma l’entusiasmo e l’attesa sono già palpabili in tutta Manfredonia. Forza ragazzi!

