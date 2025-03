[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vladimir Luxuria ospite di “Aperti a pranzo” della ConfCommercio di Foggia

Foggia,6 marzo 2025 – Sarà Vladimir Luxuria l’ospite d’eccezione del primo appuntamento dell’anno del format Aperti a pranzo, promosso dall’Associazione Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia. La poliedrica artista e attivista incontrerà le aziende associate discutendo sul tema “La responsabilità di lasciare un segno”. L’appuntamento è previsto, domani, 7 marzo presso la sede della Confcommercio provinciale.

La sua vita è un segno e ha dato testimonianza del fatto che solo scoprendo il proprio percorso, di vita e professionale, si può essere luce e guida per molti. La responsabilità di lasciare un segno, però, è anche quella dell’imprenditore che prepara il percorso per il cambio generazionale, quella dell’amministratore nei confronti dei propri dipendenti o l’importanza di lasciare il segno nel lancio di un prodotto sul mercato, ma soprattutto la responsabilità di essere parte di un territorio e di un luogo in cui è fondamentale fare la differenza con le proprie innovazioni e visioni.



Aperti a pranzo seguirà e modalità finora proposte: dalle 13.30 alle 14.00 aperitivo di networking tra le aziende; dalle 14.00 alle 15.30 intervento di Vladimir Luxuria.