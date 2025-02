[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, vittoria memorabile: la capolista Feldi Eboli si ferma

Il Vitulano Drugstore Manfredonia stupisce oltremisura, tornando alla vittoria tra le mura amiche e facendolo in grande stile: 6-4 inflitto alla capolista Feldi Eboli. Un momento da ricordare per i sipontini che, con queste due imprese consecutive, rivedono la luce, uscendo dalla zona retrocessione diretta.

Sabato 22 febbraio, al PalaScaloria, nella gara valida per la diciannovesima giornata di Serie A, la prestazione dei biancoceleste è sublime in ogni sua componente. Tutti i giocatori scesi in campo hanno dato sfoggio delle loro qualità, contribuendo con le proprie caratteristiche ad un successo memorabile.

Il pubblico inizia a dare un segnale di ripresa assieme agli atleti: i momenti chiave della sfida hanno dimostrato quanto questa città possa emozionarsi e far emozionare grazie allo spettacolo di questo sport. La Società continuerà a venire incontro a tutti i tifosiaspettandosi, però, una presenza ed un calore degni di questa categoria che, durante questa stagione, raramente sono stati raggiunti. Solo lottando tutti unitisi possono nutrire le speranze di un intero popolo.

Pensare di essere arrivati al traguardo, però, sarebbe un errore imperdonabile. Dieci partite conclusive di questa regular season da vivere tutte come autentiche finali, puntando all’obiettivo della permanenza nella massima categoria che rappresenterebbe un’autentica impresa, nonché un apice storico dello sport locale. Si riparte da Avellino: martedì 25 dalle ore 20:00, nel turno infrasettimanale, ecco la sfida alla Sandro Abate. Al PalaScaloria si tornerà, dunque, già sabato 1 marzo, per lo scontro diretto con la Pirossigeno Cosenza.

Cronaca della gara

Pronti, via: Wilmer Cabarcas Ronaldo apre subito la sfida con uno di quei gol tipici nella scorsa stagione che tanto hanno fatto innamorare gli appassionatigarganici e non, su grande assist di Michele Murgo. Arriva, però, la risposta della big: Giancarllo Seluciotrova il secondo palo per il pareggio, poco dopo Gabriele Ugherani si fionda su una palla vagante e con il tacco supera Caio Ainsa. Nel finale di primo tempo, però, si torna a sognare: rete strepitosa, di pura potenza, di Ronaldo, un gol che racconta lo spessore del venezuelano.

Nella ripresa, il Vitulano torna in vantaggio: tiro di Mauro Canal che buca le mani di Generoso Di Stanio. Allungo che carica ancora di più i ragazzi di mister Davide Moura (che da giocatore ha vestito la maglia delle volpi): palla lunga direttamente dalla porta, Lorenzo Kullanisbilancia Pedro Espindola tanto quanto basta per fargli impattare erroneamente con la sfera e causare un’autorete. Manfredoniani in pieno controllo della gara: felicità personale negata a Kullani dopo una grande giocata ma Canal arriva come un falco per assestare un montante alla partita. Luciano Antonelli gioca la carta del portiere di movimento che consente il gol dell’ex da parte di Umberto Caruso. I pugliesi compiono l’ennesima prestazione difensiva da veri gladiatori, con Ainsa che blocca la sfera e la scaglia direttamente nella porta vuota: un gol che premia un momento superlativo per l’estremo difensore italo-brasiliano. Vana la doppietta di Ugherani a pochi attimi dal suono della sirena: la gioia dei manfredoniani, in un momento tanto caro a tutta la popolazione, può scatenarsi.

Formazioni

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Murgo (vk), Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh, Nenna, Fiotta (p). All. Moura.

Feldi Eboli: Dalcin (p, k), Venancio, Caponigro, Ugherani, Calderolli (vk), Montefalcone (p), Caruso, Barra, Di Stanio (p), Etzi, Espindola, Selucio. All. Antonelli.

Arbitri: sig. Antonio Dan Campanella (Venosa), sig. Davide Copat (Pordenone). Cronometrista: sig. Dario Pezzuto (Lecce).

Tabellino

1’27″pt, 17’34″pt Ronaldo; 10’58″pt Selucio; 13’14″pt, 19’53″st Ugherani; 0’51″st, 10’19″st Canal; 8’46″st autorete Espindola; 13’47″st Caruso; 15’20″st Ainsa.

Ammoniti

Vitulano Drugstore Manfredonia: Giannattasio, Ronaldo. Feldi Eboli: Calderolli, Espindola, Barra.

Interviste Moura, Barbieri, Giannattasio, Antonelli: presto online.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Saverio De Nittis

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5