[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, uno sguardo al futuro tra collaborazioni e Futsal Academy

Il Vitulano Drugstore Manfredonia entra nel vivo della fase clou della sua avventura nel campionato di Serie A, in piena ed agguerrita lotta per rimanerci nella prossima stagione. Le illuminanti gesta della prima squadra, però, non sono l’unica attività in corso.

Un ponte fondamentale con il territorio è, infatti, rappresentato dal proprio settore giovanile. Si possono iniziare a tirare le prime somme del primo anno del rinnovato progetto di Futsal Academy.

I princìpi fondamentali alla base sono stati seguiti: competenza, professionalità, formazione, genuinità con una sana dose di passione sono e rimangono i valori chiave che illuminano il progetto.

Forti del rinnovato riconoscimento da parte della FIGC – Settore Giovanile & Scolastico come Club di Primo Livello, staff e dirigenza sipontina si sono impegnati con estremo sentimento e profonda serietà per trasmettere la propria essenza ed identità agli atleti di svariate età.

L’Under 19 Nazionale, ponte con la massima categoria nazionale, giocherà questa domenica (13 aprile, al PalaScaloria, alle ore 11:00) l’ultima gara della sua stagione contro il Bitonto. Nonostante la mancata qualificazione ai PlayOff Scudetto, quanto compiuto dal gruppo non è da sminuire. I ragazzi, seguiti attivamente dal duo rappresentato da mister Davide Moura e mister Francesco Paolo D’Urso, hanno espresso un gioco brillante e di qualità, regalando spettacolo anche per i palati più sopraffini, nonostante svariati elementi “sotto-età” o alla prima stagione in questo sport. I giovani vogliono continuare a divertirsi e lavorare in vista della prossima stagione dove, inevitabilmente, un obiettivo più ambizioso ed adeguato alla visibile crescita non guasterebbe.

Vincere, però, non è ciò che conta davvero. Non è un discorso applicabile solo ai folti gruppi di Scuola Calcio che, assieme ai propri istruttori (come Valentina Greggio e il match analyst Federico Guerra, nonché i dirigenti Lucia Castriotta e Donato Fortunato), riempiono di gioia il palazzetto dello sport. Vale anche per le squadre Under 17 e Under 15 Regionali. Con l’ampliamento degli organici grazie a progetti come l’Excellence Programme e i Winter Stages, dei gruppi nuovi, composti da giovanissimi calciatori e tanti appena arrivati, si pensava ad un anno di transizione e crescita, grazie alla presenza di svariate figure tecniche (su tutti l’onnipresente Giuseppe Ese) che avrebbero preso per mano e accompagnato nei primi passi di un percorso i ragazzi. Con sorpresa si è, invece, assistito ad una doppia qualificazione ai PlayOff regionali, venendo eliminati solo da autentiche big della Puglia come l’Itria e lo SportivaMente Amici.

In questi mesi di minore intensità agonistica, il club guarda al futuro, programmando mentre già si lavora per proseguire nello sviluppo dei suoi tesserati. Nuove iniziative stanno nascendo con risultati immediatamente positivi. Si sottolinea, ad esempio, la collaborazione con la Polisportiva Venosa: la visita di dirigenza, staff e squadre nonché le attività assieme alla Scuola Calcio lucana hanno reso ancora più lieta la giornata della vittoria contro l’Italservice Pesaro. Si tratta, però, solo di un primo passo: oltre a nuove attività con lo stesso sodalizio gialloblù, vi è un’apertura verso chiunque voglia progettare assieme ai delfini, seguendo i pilastri sopracitati per qualunque componente di una società sportiva.

La crescita di un club, anche nella massima categoria nazionale, passa dallo sviluppo dei propri giovani: dall’amore infantile per il gioco ad un ruolo da protagonista sui campi della Serie A, come avvenuto già a tantissimi nativi del luogo. Una trasmissione di valori positivi che genera, infine, un riferimento per la comunità locale ed un accrescimento del patrimonio territoriale.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5