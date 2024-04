Vitulano Drugstore Manfredonia U19 supera il primo turno Playoff: supplementari con l’Audace Monopoli

La memorabile stagione della squadra Under 19 del Vitulano Drugstore Manfredonia non è ancora terminata. Nel PalaScaloria a porte chiuse, domenica 7 aprile, la sfida con la Kredias Audace Monopoli nel primo turno dei Playoff Scudetto è colma di emozioni.

I sipontini, sull’1-3 degli ospiti, sembravano ormai demoralizzati e prossimi all’eliminazione. Una grande reazione li porta a pareggiare a meno di un minuto dalla fine, trascinando il verdetto ai tempi supplementari. Nei dieci minuti aggiuntivi, la rimonta viene ultimata e difesa con il cuore.

La società ringrazia i giocatori, il mister Martino Portovenero, il suo collaboratore Francesco Palumbo e tutte le persone coinvolte in questa stagione, invitando a dare il massimo in tutte le sfide future e augurandosi di poter presto tornare ad avere partite al PalaScaloria pieno di tifosi.

Il primo tempo è a trazione ospite. I giovani di mister Marcello Lamanna fanno tesoro delle precedenti sfide, chiudendosi con cura e trovando la prima rete di giornata con Pedote. Il pareggio dei padroni di casa è firmato Eros Nennama, subito dopo, il capitano Satalino riporta i suoi in vantaggio.

Nel secondo tempo, Messa segna su calcio di punizione e la partita sembra essere in discesa. I manfredoniani si riversano in avanti cercando di ribaltare il risultato ma si scontrano con un ottimo Sibilio tra i pali (e, come l’Audace, colpiscono per tutta la partita tantissimi legni). Un tiro dalla distanza di Matteo Pepe riaccende le speranze e, a cinquantacinque secondi dalla fine, Dominick Manzella concretizza un’azione con il portiere di movimento.

Entrati nei supplementari, Manzella combina con Pepe e porta i suoi per la prima volta in vantaggio. Negli ultimi cinque minuti, power play ospite. La Vitulano si difende al massimo e approfitta della porta vuota: prima la doppietta di Nenna, poi una gioia enorme per il portiere Giovanni Maiolo. Vano il secondo gol di Messa per il definitivo 6-4.

L’ultima sfida interna al Girone S sarà un nuovo capitolo di una accesa rivalità: domenica 14 aprile, al PalaPansini di Giovinazzo, sarà ancora una volta Defender Giovinazzo(che ha eliminato, anch’essa ai supplementari, la Drestige Volare Polignano) contro Vitulano Drugstore Manfredonia.

Integrale: https://fb.watch/rjywdwoCqu/

Highlights presto disponibili.

Classifica e risultati: https://www.divisionecalcioa5.it/competizioni

Foto: Lucia Castriotta

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia