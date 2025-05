[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, trasferta con il Napoli per lottare ancora

Non esiste riposo per il Vitulano Drugstore Manfredonia. Dopo la vittoria contro lo Sporting Sala Consilina (a questo link il report della gara), i sipontini si rilanciano con i migliori auspici (e non solo, come espresso nel comunicato stampa diramato dalla società) verso la ventottesima giornata della Serie A di futsal.

Sulla rotta, però, si frappone uno degli scogli più difficili da sormontare di tutto il campionato: il Napoli Futsal. Sfida che si terrà al PalaJacazzi di Aversa, martedì 6 maggio alle ore 20:00, in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque.

I partenopei, pur passando un periodo difficile a causa delle assenze di numerosi protagonisti, rimangono la squadra al terzo posto della classifica e, anche quest’anno, una delle candidate maggiori alla vittoria dello Scudetto. Saranno assenti Javier Salas, alle prese con un complicato infortunio, e “Japa” Duarte, espulso nell’ultima sconfitta contro l’Active Network. Al rientro, però, due autentici campioni: “El Titi” Cristian Borruto e Guilhermão.

Per i biancocelesti, invece, mister Davide Moura non potrà contare su Wilmer Cabarcas Ronaldo, squalificato nella scorsa vittoria, e Michele Murgo, a causa di un risentimento muscolare. I disponibili hanno lavorato per recuperare la miglior forma fisica possibile, nonché quella mentale, necessaria per tentare l’impresa.

La difficoltà non può essere un’attenuante: i punti in palio sono preziosissimi. Attualmente, i sipontini, con ventiquattro punti, pur trovandosi alla pari con Italservice Pesaro e Pirossigeno Cosenza, si trovano ancora in zona retrocessione diretta. A prescindere dai risultati delle concorrenti e della possibilità di partecipare ai PlayOut o, addirittura, puntare alla salvezza saltando gli spareggi, è necessario vincere: le ultime tre partite sono delle autentiche finali.

Tutta Manfredonia è invitata a connettersi per assistere alla trasmissione in diretta di questo imperdibile classico del sud Italia: solo con il sostegno del pubblico, anche a distanza, si può gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Segue l’elenco dei convocati.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Lucho, Manzella, Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh (vk), André, Nenna, Fiotta (p), Guerra. All. Moura.

Napoli Futsal: Pelezinho, F. Perugino (k), De Luca (p), Guilhermão, Borruto, Bellobuono (p), V. Salas, Gabriel, Vavà, Bolo, Chianese (p), Crisci (p), Palladino. All. Colini.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Saverio De Nittis

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5