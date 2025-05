[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, Ronaldo: “Lotteremo fino alla fine”. Canal: “Il pubblico ci deve credere”

Tutto l’ambiente del Vitulano Drugstore Manfredoniasa cosa fare domani. Domenica 11 maggio alle 20:45,al PalaScaloria di Manfredonia, la sfida con l’Ecocity Genzano, valida per la penultima giornata della Serie A di futsal, può valere l’intera storia del club sipontino.

A ribadire quanto espresso dalla società sia nell’articolo di ieri che nel forte comunicato stampa recentemente emanato è anche il gruppo squadra. L’area comunicazione del club ha raccolto le parole di uno dei protagonisti più attesi, Wilmer Cabarcas Ronaldo, che ha dichiarato quanto segue:

“La mia sensazione per questa partita è molto buona. Sarà tosta, con un avversario come l’Ecocity difficile da affrontare. Questa settimana abbiamo lavorato benissimo e duramente sia nella fase offensiva che in quella difensiva. Lotteremo fino alla fine. Il gruppo è convinto di riuscire a raggiungere la salvezza. Dobbiamo giocare bene queste due partite, sono importantissime. I tifosi sono il sesto uomo in campo: sono uno stimolo, una motivazione in più e la loro presenza ci darà una grossa mano.”

In questo periodo, svariate sono state le iniziative del sodalizio garganico per rafforzare il rapporto con territorio e tifoseria, come il progetto “Ti manca Manfredonia?”, rivolto ai sipontini residenti altrove e che ha riscosso sui social network un apprezzabile e caldo riscontro. Spicca, inoltre, un’intervista dove il capitano Mauro Canal si mette a nudo, con affetto e sincerità. Oltre al lato più personale ed emotivo, per il quale s’invita alla visione del video, il giocatore più vincente della storia del futsal italiano ha parlato anche della situazione di campo arrivati a questo crocevia:

“Dobbiamo per forza crederci, altrimenti anche le scorse vittorie non avrebbero avuto senso. Invece non è stato così: abbiamo ribaltato anche contro squadre che lottano per i PlayOff. Vogliamo che il pubblico ci creda a sua volta e che ci sostenga. Nonostante un avversario duro dobbiamo cercare di fare punti per rimanere in gioco e restare in questa categoria.”

Seguono i convocati per la sfida da parte dei biancocelesti: Ronaldo, Lucho, Manzella, Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh (vk), André, Nenna, Fiotta (p), Rizzi (p). All. Moura.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Saverio De Nittis / Napoli Futsal

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5