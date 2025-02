[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia riconosciuto Club Giovanile FIGC di Primo Livello

Grandiosa notizia in casa Vitulano Drugstore Manfredonia: il club sipontino è stato riconosciuto dalla FIGC – Settore Giovanile & Scolastico come di Primo Livello.

Il traguardo, riferito alla stagione 2023-24, si sta rinnovando di anno in anno: questo dimostra quanto il sodalizio biancoceleste lavori continuamente con idee ed obiettivi chiari, rinnovati e confluiti poi nel progetto Futsal Academy che, dopo ogni allenamento svolto o partita giocata in più, regala grandissime soddisfazioni.

Sviluppo dei propri tesserati prima come persone, successivamente come abili giocatori di futsal, in grado, grazie al quotidiano sforzo partendo dalla Scuola Calcioe passando per tutte le categorie giovanili, di dare un fondamentale contributo nel campionato di Serie A ed affermarsi tra i maggiori talenti a livello nazionale.

La società non può che ringraziare i dirigenti e i membri dello staff tecnico artefici di questo successo giorno per giorno, con la volontà di puntare sempre più in alto con la cura e l’attenzione verso la crescita dei ragazzi. Un grazie, inoltre, a tutte le famiglie che sposano la visione ed il progetto, senza le quali nulla di tutto ciò avrebbe valore.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5