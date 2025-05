[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, retrocessione dalla Serie A

Con la sconfitta di domenica 18 maggio, al PalaSport di Orte contro l’Active Network per quattro reti a tre, nell’ultima giornata della Serie A di futsal, il Vitulano Drugstore Manfredonia è condannato alla retrocessione diretta in Serie A2 Élite a prescindere dai successivi esiti giudiziari che hanno modificato la classifica del massimo campionato italiano.

In questo articolo è presente un semplice resoconto della partita giocata. La società programma di esprimersi sul suo futuro e terminare il silenzio stampa una volta effettuate le dovute considerazioni, volendo comunicare solo informazioni chiare e certe.

Cronaca

Inizio gara teso e partita immediatamente percepita come complessa. Dopo varie chance, la partita si sblocca in maniera fortuita: una palla persa dalla retroguardia sipontina favorisce la rete da assegnare a Marco Caverzan. La risposta dei biancocelesti (in maglia granata) si fa sentire: Wilmer Cabarcas Ronaldo e Dario Giannattasio mettono in porta dei proverbiali cioccolatini e ribaltano la sfida. L’allungo è siglato meravigliosamente da André Ferreira ma, poco dopo, il gol di Paolo Cesaroni porta la sfida sul 2-3.

Nella ripresa, entrambe le squadre hanno ghiotte occasioni non sfruttate a dovere, con la pressione che si fa sentire. Solo nel finale si riaprono le marcature, quando i viterbesi inseriscono il portiere di movimento: i gol di George Lepadatu e, nell’ultimo minuto, del capitano Davì , capovolgono il risultato amaramente per gli ospiti.

Formazioni

Active Network: Hamza, Davì (k), Fermino, Lepadatu, Curri (vk), Ferretti, Mazza, Degan, Caverzan, Braconcini (p), Cesaroni, Perez (p). All. Monsignori.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Manzella, Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh (vk), André, Nenna, Fiotta (p), Guerra. All. Moura.

Tabellino

7’35″pt Caverzan, 9’50″pt Ronaldo, 10’57″pt Giannattasio, 11’36″pt André, 13’55″pt Cesaroni, 16’11″st Lepadatu, 19’12″st Davì.

Ammoniti: Ronaldo, Giannattasio.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Active Network

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5