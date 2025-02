[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, proseguire nel momento straordinario ad Avellino

Il Vitulano Drugstore Manfredonia deve considerarsi ancora a pancia vuota. Accontentarsi dopo le due imprese consecutive, prima a Treviso in casa della CAME e poi al PalaScaloria contro la (ormai ex) capolista Feldi Eboli, vanificherebbe gli sforzi: il traguardo della salvezza è ancora lontanissimo.

Per raggiungerlo sarà necessaria un’altra prestazione collettiva di spessore in un campo difficilissimo come il PalaSport Del Mauro di Avellino, la dimora della Sandro Abate. Sfida che si terrà martedì 25 febbraio alle ore 20:00 e trasmessa in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque.

Dalla gara di andata, la prima vinta in questa Serie A dai sipontini, sembra passata tantissima acqua sotto i ponti. I due organici hanno subito grandissimi cambiamenti e le variabili in questa nuova partita sono svariate. I lupi irpini sono uno dei team più imprevedibili di questo campionato ed in uno straordinario periodo di forma, volenterosi di consolidare la propria posizione nella zona PlayOff ed arrivare in fiducia alle Final Eight di Coppa Italia a Jesi.

D’altro canto, ormai è impossibile sottovalutare i biancocelesti: dopo due dimostrazioni come quelle delle ultime settimane, un gruppo dato da molti per spacciato ha rilanciato il guanto di sfida a qualsiasi avversario, a prescindere dal blasone e dalle condizioni. Le premesse per un imperdibile spettacolo, in questo turno infrasettimanale, ci sono tutte.

A questo link, il report dell’ultima gara, mentre in mattinata saranno pubblicate sui profili social del Vitulano Drugstore Manfredonia le dichiarazioni dei protagonisti.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Saverio De NIttis

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5