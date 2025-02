[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, pesante 9-1 a Catania

Pesante sconfitta della Vitulano Drugstore Manfredonia a Catania dove i campioni d’Italia della Meta passeggiano sui malcapitati sipontini: finisce 9 a 1.

META CATANIA – VITULANO DRUGSTONE MANFREDONIA 9-1

Meta Catania: Timm, Bocão, Turmena, C. Musumeci, Pulvirenti. A disposizione: Siqueira, G. Musumeci, M. Musumeci, Podda, Silvestri, Anderson. All. Juanra

Manfredonia: Ainsa, Ronaldo, Murgo, Lucho, Barbieri. A disposizione: Fiotta, Manzella, Giannattasio, Kullani, Djelveh, Guerra. All. Moura.

Marcatori: Al 9’ Pulvirenti, al 9’10 Turmena, al 10’ Salamone, al 12’30 Mario Musumeci, al 18’ Turmena, al 2’30 del secondo tempo Turmena, al 4’ G. Musumeci, autogol di Bocão al 10’, al 11’30 Turmena, al 13’ Silvestri.

Ammoniti: Kullani, Anderson.