[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, ora serve la città: arriva la capolista Feldi Eboli

Il tempo di gioire per l’impresa di Treviso è finito: il Vitulano Drugstore Manfredonia avrà bisogno di altre partite sontuose per puntare alla salvezza in Serie A. L’imperdibile appuntamento è per sabato 22 febbraio, alle ore 17:00, al PalaScaloria di Manfredonia.

Lo scoglio, nella diciannovesima giornata, è dei più proibitivi: arriva la Feldi Eboli. Attuale capolista, la squadra campana è una delle più grandi nobili di questo campionato, vantando uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, la partecipazione alla UEFA Champions League e tanti altri momenti iconici nelle ultimissime stagioni.

Una società specchio di ciò che mette in campo, simbolo della crescita del futsal nel sud Italia. Anche i sipontini, però, vogliono continuare a recitare un ruolo di rilievo: il mantenimento della massima categoria passa anche da partite come questa.

Il dislivello tra le due rose, infatti, non può e non deve spaventare nessuno, anzi: i biancocelesti si sono dimostrati temibili e sorprendenti, avversario ostico nei confronti di tutti. Serve, però, una svolta per rendere il PalaScaloria un fortino inespugnabile.

La Società, riducendo nuovamente il prezzo dei biglietti (a questo link tutte le informazioni), ribadisce nuovamente il suo messaggio: la città di Manfredonia e i suoi tifosi devono lottare assieme ai giocatori, sostenerli fino al suono della sirena conclusivo ed essere parte attiva nel meraviglioso e spettacolare viaggio rappresentato dalla massima categoria nazionale.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: CAME Treviso

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5