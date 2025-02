[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia: invertire la rotta con il sostegno della città

Comincia il girone di ritorno nella Serie A di futsal: il Vitulano Drugstore Manfredonia vuole ricominciare con le migliori intenzioni.

Sabato 8 febbraio 2025, alle ore 17:00 al PalaScaloria di Manfredonia, va in scena la sedicesima giornata della massima categoria nazionale di calcio a cinque. L’avversario dei sipontini è uno dei team più forti del campionato: la Fortitudo Pomezia.

Per questa occasione, la Società lancia alla città e ai suoi tifosi un appello di vero cuore per sostenere la squadra in questo momento di difficoltà e provare, con le unghie ed i denti, a compiere l’impresa e raggiungere la salvezza. Per venire incontro ai suoi sostenitori, il prezzo dei tagliandi è stato ridotto a €5.

La gara, piena di attrattive, sarà trasmessa gratuitamente su Vivo Azzurro TV, la piattaforma streaming ufficiale della FIGC. I biglietti per l’imperdibile evento sono ancora in vendita presso il Sunrise Bar Caffetteria (dalle 16:00, ora d’apertura dei cancelli dell’impianto sportivo, saranno acquistabili anche al botteghino fino ad esaurimento).

La squadra di mister David Ceppi ha lavorato duramente in questo periodo: si presenterà in campo con tutte le forze che è in grado di mettere in gioco, compresi i nuovi acquisti Dario Giannattasio (già esordiente nella scorsa giornata) e l’appena arrivato Lorenzo Kullani (a questo link le sue prime dichiarazioni). Il sesto uomo in campo, rappresentato dal tifo, potrebbe fornire le energie necessarie per una gara così ostica.

La Fortitudo Pomezia (che ha vinto all’andata per 4-2) viene da un mese di gennaio straordinario che ha portato ad una storica qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Una formazione che ha costruito il suo fortino all’interno delle mura amiche del PalaLavinium ma conscia del fatto che i garganici puntano a fare altrettanto.

A questo link è disponibile, in forma anticipata, la cartella stampa dell’evento con al suo interno preziose informazioni.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5