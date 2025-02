[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, impresa fondamentale a Treviso

Eroica: un aggettivo che prova con difficoltà a descrivere la partita giocata dal Vitulano Drugstore Manfredonia al PalaCicogna di Ponzano Veneto. I sipontini emergono dalle proprie ceneri, in una settimana dove tante difficoltà avevano accompagnato il gruppo negli oltre 4000km percorsi da sud a nord per tutta Italia, dal sud isolano di Catania all’estremo nord veneto.

Sabato 15 febbraio, ospiti della CAME Treviso nella diciottesima giornata di Serie A 2024/25, si assiste ad un 3-4 che non è da intendere come miracolo, bensì impresa, ossia un risultato che, per quanto difficile da ipotizzare, è stato ottenuto senza regali, ma tramite l’impegno, il sudore, la fatica e l’abnegazione. Tre impronosticabili punti che sono un’autentica boccata d’ossigeno all’interno dell’asfissiante lotta per la salvezza: chi riteneva spacciata l’unica squadra pugliese di questo campionato deve ricredersi.

Il successo ha ridato vigore, fiducia ed entusiasmo all’ambiente e all’intera città di Manfredonia: la risposta a distanza dei tifosi ha rigenerato il cuore di tutti. Ora è tempo di tornare a riempire il PalaScaloria e renderlo più assordante e colorato che mai: tutto il popolo sipontino è chiamato a difendere la massima categoria al fianco dei suoi beniamini. Si ripartirà sabato 22 febbraio quando nell’impianto casalingo arriverà una delle più grandi nobili di questo campionato: la Feldi Eboli.

Cronaca della gara

Una leggerezza difensiva degli ospiti permette la rete dell’ex Matheus Sacon. Un avvio del genere sembra dare un’anticipazione di ciò che sarà la sfida. Nulla di più sbagliato: garganici predatori su una palla vagante nei pressi dell’area di rigore avversaria ed il capitano Mauro Canal realizza il gol del pari.

Nella ripresa, nuovo stravolgimento del copione: Michele Murgo recupera un pallone sanguinolento, si invola in solitaria e supera il brillante Lorenzo Pietrangelo. Solidissima la fase difensiva dei pugliesi, complice anche Caio Ainsa: il portiere italo-brasiliano sfodera una prestazione monstre, iconica, necessaria.

Arriva, però, il pareggio dei padroni di casa: Arlan Pablo “Japa” Vieira s’inventa una rovesciata imparabile, uno dei gol più belli di questa stagione. Nel momento più impensabile risponde ancora Canal, con un missile imparabile da distanza e angolazione improponibili, per il nuovo vantaggio. Portiere di movimento per gli uomini di mister Sylvio Rocha: dopo pochissimi minuti, ecco l’effetto desiderato con la sfortunata autorete proprio di Canal.

Ancora power play: la CAME vuole vincerla a tutti i costi. Emergono, però, l’esperienza, la classe, l’astuzia, tutte le qualità di un campione come Mauro Canal: tripletta, ancora vantaggio. Ultimi secondi pericolosi per le coronarie: i sipontini difendono con unghie e denti e portano a casa una vittoria brillante.

Formazioni

CAME Treviso: Pietrangelo (p)(vk), Felipe, Del Gaudio, Suton, Musumeci, Vieira (k), Fior (p), Di Guida, Perazzetta, Azzoni, Donin, Sacon. All. Rocha.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Lucho, Murgo (vk), Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Fiotta (p), Guerra. All. Moura.

Tabellino

3’31″pt Sacon (T); 5’09″pt, 15’52″st, 18’31″st Canal (M); 15’58″pt Murgo (M); 11’19″st Vieira (C); 17’33″st autorete (C).

Link utili

Risultati e classifica

Highlights

Integrale

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: CAME Treviso

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5