Vitulano Drugstore Manfredonia: grande opportunità per Colangelo

Il Vitulano Drugstore Manfredonia comunica che Giuseppe Colangelo non farà parte della rosa per il prosieguo della stagione 2024/25.

Una decisione di comune accordo tra le parti, nata da una volontà del giocatore verso la quale la Società ha dimostrato disponibilità e accettazione.

Al ragazzo vanno i migliori auguri per l’avventura futura, con la certezza che si tratti solamente di un arrivederci.

Classe 2006, natio di Manfredonia, Giuseppe Colangelo ha compiuto l’intera trafila nel settore giovanile del Vitulano Drugstore Manfredonia. Immediatamente notato per la grande tecnica ed agilità, il laterale ha bruciato le tappe negli esordi con le varie categorie, arrivando a giocare i suoi primi minuti sotto gli ordini di mister David Ceppi nel gennaio 2023.

Dopo aver rappresentato la Puglia al Torneo delle Regioni Under 17 nell’edizione 2023 (chiamata arrivata dopo la vittoria del Girone A del Campionato regionale di categoria, in un’annata che lo ha visto già presente nelle competizioni nazionali), impressiona come parte del gruppo della stagione 2023/24 in Under 19 Nazionale. Il Vitulano Drugstore Manfredonia sorprende tutti, arrivando storicamente ai quarti di finale di Coppa Italia (eliminata soltanto dalla META Catania poi finalista) e al secondo turno dei PlayOff Scudetto, con il contributo anche della giovane ala. Le sue prestazioni gli valgono la convocazione nell’Area Sud alla prestigiosa Kinto Future Cup, dove tutta Italia gli mette gli occhi addosso. Positivo anche l’avvio di stagione in corso, impattante a livello giovanile ma soprattutto aggregato al gruppo partecipante alla Serie A.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5