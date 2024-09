Vitulano Drugstore Manfredonia, Francesco Paolo D’Urso nuovo collaboratore tecnico

Una nuova figura va ad unirsi allo staff tecnico del Vitulano Drugstore Manfredonia in vista della stagione 2024/25 in Serie A. Francesco Paolo D’Urso sarà collaboratore di mister David Ceppi, prezioso tanto in prima squadra quanto nel progetto Futsal Academy. Il lucano, infatti, sarà a disposizione delle squadre di ogni categoria, svolgendo compiti preziosi.

In possesso sia della licenza da allenatore di calcio a 5 sia del patentino UEFA C, negli anni D’Urso è stato protagonista sia nel campionato regionale della Basilicata che nel mondo femminile, con l’ultima significativa esperienza nella Flacco Venosa (squadra del suo paese). Sempre attivo contemporaneamente nei settori giovanili, dalle primissime annate di Scuola Calcio alle squadre Under, significativa anche l’esperienza con la Rappresentativa lucana.

Un ruolo importante è stato svolto dall’amicizia con mister Ceppi, conosciuto durante il periodo che il tecnico perugino ha trascorso in Basilicata. Da lì la convinzione di accettare la proposta, come da lui dichiarato:

“È stata da subito una grande emozione, solo all’idea di poter lavorare nella massima serie ed in una piazza calda come Manfredonia, città che conosco bene. Un sogno che si avvera! Firmare è stato un onore ed un grandissimo piacere. Ringrazio la società, con la quale c’è stata fin da subito grande sintonia ed intesa. Metterò a disposizione tutto ciò che ho appreso nei miei percorsi di studio e nelle mie esperienze ma soprattutto spero di imparare tanto da persone come Ceppi e mister Davide Moura. Sono pronto a vivere quest’avventura tra delfini e pirati con grande intensità!”

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia