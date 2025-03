[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, Forastiero vola nella Champions League per sordi

Una notizia travolge di gioia il Vitulano Drugstore Manfredonia e, in particolare, Francesco Forastiero.

Il giovanissimo portiere, infatti, parteciperà a due competizioni di grandissimo pregio con la maglia del SSS Siena. Dal 28 al 30 marzo 2025, presso il Centro Sportivo Claudio Casati di Verano Brianza, si terrà il campionato italiano di futsal Under 21 FSSI. Bisognerà immediatamente fare le valigie per un appuntamento storico: dal 31 marzo al 5 aprile, a Huelva (in Spagna), si terrà la Deaf Champions League.

Francesco Forastiero, nonostante la precoce età, è pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista in queste competizioni importanti tanto dal punto di vista sportivo quanto sociale. Classe ’08, uno dei prodotti più brillanti della Futsal Academy sipontina (con la quale ha compiuto l’intera trafila dalle categorie regionali all’Under 19 Nazionale), ha già partecipato alle competizioni per sordi con le maglie di Siena e Modena. In tutti i contesti è stato impossibile non notare le sue doti e la capacità di trasmettere sicurezza a tutta la squadra.

Brillante talento tra i pali, nonché ragazzo straordinario dal punto di vista umano: Francesco non è solo un estremo difensore affidabile ma anche un esempio per tutti i suoi compagni, dimostrando ogni giorno che nessuna difficoltà è più grande dei propri sogni e che, con sacrificio ed impegno, nella vita qualunque risultato è raggiungibile.

Un grandissimo augurio di buona fortuna dal Vitulano Drugstore Manfredonia a Forastiero e al SSS Siena per queste avventure. Il club biancoceleste non vede l’ora di riabbracciare Francesco che sicuramente tornerà da queste meravigliose esperienze arricchito a livello sportivo e personale.

Comunicato: Alessandro Leone

Grafica: Federico Guerra

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5