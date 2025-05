[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, dopo Napoli serve il pubblico: riempire il PalaScaloria

Amarezza in bocca per il Vitulano Drugstore Manfredonia. La seppur pronosticabile sconfitta contro il Napoli Futsal, al PalaJacazzi di Aversa martedì 6 maggio, nel corso della ventottesima giornata di Serie A, risulta comunque dolorosa. A due sole gare dal termine della regular season, però, tutto è ancora in bilico.

Serviranno, negli ultimi ottanta minuti effettivi, ancora una volta delle prestazioni straordinarie (che, in questa stagione, non sono affatto mancate). Fondamentale, però, il sostegno del pubblico, come recentemente riaffermato dalla Società in un comunicato stampa. Già da giovedì 8 parte la corsa ai biglietti: domenica 11,alle 20:45, si può scrivere la storia al PalaScaloria. L’avversario è, nuovamente, una big: l’Ecocity Genzano. Con il calore della città alle spalle, però, nulla è impossibile.

Cronaca della partita

I partenopei sbloccano subito la sfida: a segno uno dei tiratori più letali dell’intero panorama mondiale, Lucas Bolo. I biancocelesti, però, sono assolutamente in gara e Diohan Barbieri trova la rete del pareggio. Gli azzurri (in maglia nera) si riportano in vantaggio nel tramonto della prima frazione grazie al gol di Vander Salas.

Nel primo minuto della ripresa, la doppietta di Bolo taglia le gambe all’incontro. Mister Davide Moura decide di usare con frequenza, come fatto nel primo tempo, la carta del portiere di movimento, spesso pericolosa. Il gol, però, arriva dall’ennesima giocata meravigliosa del capitano Mauro Canal: rete dell’ex (non l’unico della gara, contando anche Caio Ainsa tra i pali) e sono ventiquattro in stagione, cifra semplicemente spaventosa. Pochi minuti dopo, però, Pelezinho concretizza l’assist di un generosissimo Guilhermão, riportando i padroni di casa sul più due. Tante le chance divorate dai pugliesi: anche dopo una partita di spessore davanti ad un avversario temibile, non può che esserci dispiacere.

Formazioni

Napoli Futsal: Pelezinho, Perugino (k), De Luca (vk), Guilhermão, Borruto, Bellobuono (p), V. Salas, Focosi, Vavà, Bolo, Chianese (p), Palladino. All. Colini.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Lucho, Manzella, Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh (vk), André, Nenna, Fiotta (p), Guerra. All. Moura.

Tabellino

1’16″pt, 0’34″st Bolo; 5’11″pt Barbieri; 16’28″pt V. Salas; 5’54″st Canal; 8’18″st Pelezinho.

Ammoniti: Pelezinho, Vavà, De Luca.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Napoli Futsal

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5