Vitulano Drugstore Manfredonia, Djelveh: “Partita ostica. Pubblico sempre al nostro fianco”

Svolta cruciale per il Vitulano Drugstore Manfredonia: sabato 3 maggio, alle ore 17:00, al PalaScaloria (qui le info per i biglietti), va in scena la sfida con lo Sporting Sala Consilina. La partita, valida per la ventisettesima giornata della Serie A di futsal (a questo link il programma della giornata) e trasmessa sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque, vale punti pesantissimi.

Quattro partite al termine di questa stagione: i sipontini, con ventuno punti che, ad oggi, valgono la penultima piazza (posti PlayOut occupati da Pirossigeno Cosenza a pari punti ed Italservice Pesaro a ventitré, mentre la salvezza diretta è a quota ventisette punti con la CAME Treviso), hanno un solo imperativo per uscire dalla zona retrocessione, ossia vincere. Gli ostacoli rimanenti per raggiungere un risultato dal sapore di un’impresa sono tutti di grande spessore. Cionondimeno, ormai tutta Italia conosce i garganici: una squadra che termina ogni gara giocando al massimo delle sue possibilità, provando con coraggio a trionfare in tutte le sfide.

Parlando degli ospiti, il recente cambio in panchina con l’arrivo di mister Felipe Conde ha portato i suoi frutti. I draghi gialloverdi sono usciti dall’area pericolosa della classifica e, dopo la recente striscia di risultati positivi, possono addirittura dare la caccia ai PlayOff (la distanza è di cinque punti, la squadra salernitana è attualmente a quota trentuno).

Uno dei giocatori più rappresentativi della squadra pugliese, Dariush Djelveh, è conscio delle difficoltà della partita. Tuttavia, vi è tanta fiducia e fame per il raggiungimento dell’obiettivo:

“Una partita molto ostica. Lo Sporting è una squadra che pressa molto, con un buon gioco e, soprattutto, l’affrontiamo in un momento molto positivo per loro, con tre vittorie nelle ultime tre partite. Verranno qui con più tranquillità rispetto a noi, dunque, sotto questo punto di vista, sarà una gara difficile. Ormai tutte le partite, lo sappiamo, sono importanti. Dobbiamo cercare di fare più punti possibile, soprattutto domani: è in casa e alla nostra portata.”

Alla sua seconda stagione in maglia biancoceleste, Djelveh nutre un rapporto eccellente con l’ambiente manfredoniano, per il quale spende parole al miele:

“Il sostegno del pubblico è fondamentale, rappresenta il sesto uomo in campo. A noi da molta carica ed è sempre stato importante, nonché motivo d’orgoglio e fonte di motivazione. I tifosi sono sempre stati dalla nostra parte: mi ha fatto molto piacere vedere la maggior parte di loro rimanere anche nelle più brutte sconfitte, ad aspettarci e tenderci la mano per sostenerci. Ci sarà bisogno di loro, ora più che mai.”

Segue l’elenco dei convocati.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Murgo (vk), Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh, André, Nenna, Fiotta (p). All. Moura.

Sporting Sala Consilina: Carducci, Baroni, Edelstein, Fiuza (p), Santoro (p), Diaz, Igor, Vidal, Fatiguso, Arillo, Delmestre, Stigliano. All. Conde.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Roma 1927 Futsal

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5