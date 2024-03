Vitulano Drugstore Manfredonia, brusca caduta a Regalbuto

Il Vitulano Drugstore Manfredonia non tiene il passo del GG Teamwear Benevento e va a -5 dalla vetta a tre giornate dal termine: è 4-3 al PalaSport Giovanni Paolo II di Regalbuto (EN) tra Sicurlube Futsal e i sipontini, tutt’ora secondi nel Girone B di Serie A2 Élite. Il verdetto della ventitreesima giornata consegna, comunque, la matematica certezza di disputare almeno i playoff per la Serie A: un traguardo non ponderato prima dell’inizio della stagione, diventato una solida realtà a suon di risultati. In merito alla partita di sabato, ecco alcune dichiarazioni del Dott. Luigi Esposto, deluso dalla prestazione: “Prima di prendere qualunque decisione dovremo parlare con mister Ceppi.”

CRONACA

Un primo tempo bilanciato e combattuto, difficile da sbloccare. Non troppe chance per le due squadre, sebbene alcune siano particolarmente nitide. Gara che si sblocca quando un’azione sipontina propizia l’autorete di Gaetano Campagna. I padroni di casa si fanno spesso vedere verso la porta difesa da Simone Vallarelli, trovando dopo alcuni tentativi il gol di Andrea Vitale. Ritmi alti nel finale della prima frazione, con i siciliani che passano in vantaggio a pochi secondi dalla sirena: è Dani Vega a metterla all’angolino.

La ripresa si caratterizza per dei ritmi di gioco diversi, più tesi e meno spettacolari per larga parte. Daniele Zullo batte Andrea Fichera per il nuovo pareggio confermando un grande periodo realizzativo. Ai padroni di casa servono, però, solo 8 secondi per tornare in vantaggio con la girata di Salvatore Bruno. Cinque minuti dopo, gara indirizzata dalla marcatura del capocannoniere Gabriele Capuano. Con anche la collaborazione dei legni, i sipontini provano a recuperare la gara anche con il portiere di movimento. Ciò porta alla doppietta di Zullo ma non è sufficiente a trovare il pareggio.

FORMAZIONI

Sicurlube Regalbuto: Wallace, Bruno, Rosone, Ogata, Martines, Ferrante, Fichera, Capuano, Vitale, Vega, Campagna (c), Leotta. All. Gamiddo.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi, Ronaldo, Robustella, Taliercio, Murgo (c), Zullo, Barbieri, Djelveh (c), Nenna, Clemente, Giampaolo, Vallarelli. All. Ceppi.

TABELLINO

8’03″pt autog. Campagna; 12’50″pt Vitale; 19’38″pt Vega; 4’12″st, 16’43″st Zullo; 4’21″st Bruno; 10’12″st Capuano.

AMMONITI

Murgo, Ronaldo (d, s), Campagna, Martines, Barbieri.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Martino Portovenero

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia