Vitulano Drugstore Manfredonia: appuntamento con la storia

Il Vitulano Drugstore Manfredonia è atteso ad una partita che può decidere le sorti del suo futuro. Per la ventinovesima e penultima giornata della Serie A di futsal, contemporaneità delle gare domenica 11 maggio alle 20:45. Sarà l’ultima sfida casalinga, al PalaScaloria di Manfredonia, e l’avversario è uno dei più ostici: l’Ecocity Genzano. Trasmissione in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque e biglietti in vendita presso il Sunrise Bar Caffeteria.

A seguito degli scorsi turni di campionato, sarebbe possibile districarsi all’interno di calcoli cervellotici. L’attuale situazione vede i garganici penultimi a ventiquattro punti e, ad oggi, retrocessi direttamente. La Pirossigeno Cosenza, però, si trova nella zona PlayOut solo per la differenza reti negli scontri diretti, avendo accumulato gli stessi punti. L’altro slot per lo spareggio è occupato dall’Italservice Pesaro che ha guadagnato tre lunghezze. Nella corsa salvezza, l’ultima squadra ancora coinvolta ma, se il campionato finisse oggi, salva è il Vinumitaly Petrarca a ventotto. Il sodalizio padovano, però, attende ancora la sentenza definitiva sulla gara proprio con l’Ecocity Genzano. A questo link il programma della giornata.

Tra scontri diretti ed avversari delle coinvolte con condizioni ed obiettivi diversi, l’errore dei biancocelesti sarebbe quello di rivolgere energie mentali nell’ipotizzare tutti i possibili scenari, dai più positivi alle tetre condanne matematiche. Bisogna pensare, invece, ad una cosa soltanto: fare più punti possibile nelle ultime due gare. Solo così si può raggiunge ancora l’impresa che la permanenza nella massima categoria nazionale rappresenterebbe.

Il coraggio, le speranze e l’impegno dei giocatori in maglia biancoceleste vanno alimentati: servirà il pubblico delle grandi occasioni, quel pubblico che, si sa, può rendere la piazza di Manfredonia calda come un vulcano ed unica come una perla. Bellezza ed esplosività che il team ha dimostrato, partita dopo partita, di meritare, come espresso dalla società con un comunicato stampa di recente emanazione.

A complicare ma anche arricchire la bellezza del match il blasone dell’avversario. Anche se in un periodo di risultati altalenanti, la squadra dei Castelli Romani è una delle big più in mostra di questo campionato, colma di talento, campioni affermati e stelle nascenti. Gli uomini del patron Vincenzo Tuccillo sono intenzionati, con la qualificazione per i PlayOff Scudetto già blindata, a raggiungere un posizionamento in classifica favorevole per i successivi accoppiamenti.

Nella giornata di domani saranno rese note le convocazioni dei due sodalizi. Assieme ai ventiquattro giocatori partecipanti accompagnati da relativi staff e dirigenza, ci si aspetta di vedere nel palazzetto dello sport di Manfredonia una meravigliosa ed infuocata cornice di spettatori.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Saverio De Nittis

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5