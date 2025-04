[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia, André: “I tifosi fanno la differenza”

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, sabato 5 aprile, si gioca un pezzo di salvezza in questa Serie A. La partita delle 17:00 al PalaScaloria con il GGTeamWear Benevento è potenzialmente decisiva, come analizzato nell’ultimo articolo pubblicato.

Il gruppo biancoceleste viene da un periodo con tante difficoltà ma, al tempo stesso, prestazioni di spessore. Tutti, nell’ambiente sipontino, credono ancora nel raggiungimento di un traguardo che rappresenterebbe un momento storico per l’intero territorio. Lo sa bene anche uno dei protagonisti, André Ferreira, che ha rilasciato delle dichiarazioni all’area comunicazione del club:

“Le sensazioni dopo l’ultimo periodo sono molto buone. Siamo di nuovo in gioco. Ci siamo preparati al meglio, sappiamo l’importanza della gara e dobbiamo assolutamente fare punti. Anche se loro sono ultimi, basta guardare le loro ultime prestazioni: non sarà una partita facile, bisogna stare attenti e concentrati dall’inizio alla fine. Siamo consapevoli di tutto ciò e di cosa va fatto per vincere.”

Anche l’asso italo-brasiliano, segnato dal calore della piazza, si aggiunge al messaggio della società verso l’intera cittadinanza, ribadendo che solo uniti si può continuare a lottare:

“Invito tutti i tifosi di Manfredonia: come già visto, sono il sesto uomo in campo e possono fare la differenza. Sosteneteci fino alla fine: tutti insiemepossiamo raggiungere l’obiettivo.”

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5