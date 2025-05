[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia ancora vivo, ennesima impresa contro Sala Consilina

Il Vitulano Drugstore Manfredonia insegue le rivali e tiene aperta la lotta salvezza in Serie A. Arriva la terza vittoria consecutiva tra le mura amiche del PalaScaloria: sabato 3 maggio, nella ventisettesima giornata, 5-4 inflitto allo Sporting Sala Consilina.

Gli ospiti erano reduci da tre successi in fila: una squadra ostica, in forma e con ambizioni PlayOff. Una prestazione di cuore e sacrificio da parte dei garganici, però, riesce a fermare un avversario di tale spessore. A tre giornate dal termine della regular season, i manfredoniani raggiungono quota ventiquattro punti, pareggiando Pirossigeno Cosenza ed Italservice Pesaro. Ciò non basta ad uscire dalla zona retrocessione diretta per raggiungere quella PlayOut: l’iniezione di fiducia e positività, però, non può che fare bene.

Si ritornerà in campo immediatamente: martedì 6 maggio, alle ore 20:00, al PalaJacazzi di Aversa, trasferta temibile in casa del Napoli Futsal. L’ultima gara in casa dell’annata si giocherà domenica 11 alle 20:45, in contemporanea con tutte le altre partite: ancora ospiti d’eccezione, ossia l’Ecocity Genzano.

Cronaca della gara

In avvio sembra esserci una sola squadra in campo e si tratta dei draghi: il pressing si fa sentire e Attilio Arillosblocca le marcature, seguito dopo alcuni minuti da Lucas Diaz. Strigliata di mister Davide Moura ai suoi ragazzi che tornano immediatamente a caccia del risultato. Apre la rimonta Wilmer Cabarcas Ronaldo: seguono a ruota Diohan Barbieri, servito meravigliosamente da Mauro Canal, e lo stesso capitano su assist di Dariush Djelveh.

Acquisito un improbabile vantaggio, i sipontini devono svolgere un secondo tempo di sofferenza, contrapposti ad un avversario in possesso di grandissime doti offensive e nella gestione del possesso palla. Spesso, inoltre, viene in aiuto il portiere Luan Fiuza: ne approfitta ancora Canal che, con l’esterno del piede destro, raggiunge l’impressionante cifra di ventitré golstagionali. I campani passano, dunque, al portiere di movimento: difesa estenuante dei biancocelesti, con il gol di Pablo Vidal che, però, rimette tutto in discussione. A scacciare momentaneamente la paura è Caio Ainsa: dopo una partita passata ad effettuare parate su parate, arriva la soddisfazione della marcatura con un missile verso la porta sguarnita. Il futsal, però, è uno sport che regala partite infinite: Matias Edelstein sigla il 5-4 a sette secondi dalla fine. C’è spazio per un ultimo sussulto sulla sirena ma la palla non fa in tempo a varcare la linea di porta: Manfredonia può gioire.

Formazioni

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Murgo (vk), Giannattasio, Kullani, Barbieri, Canal (k), Ainsa (p), Djelveh, Nenna, Fiotta (p). All. Moura.

Sporting Sala Consilina: Carducci (k), Baroni, Edelstein, Fiuza (p), Santoro (p), Diaz, Igor, Vidal, Fatiguso, Arillo, Delmestre, Stigliano. All. Conde.

Arbitri: sig. Luca Di Battista (Avezzano), Nicola Lacrimini (Città di Castello). Cronometrista: sig. Amedeo Lacalamita (Bari).

Tabellino

4’13″pt Arillo; 10’55″pt Diaz; 14’35″pt Ronaldo; 16’19″pt Barbieri; 17’21″pt, 9’36″st Canal; 16’26″st Vidal; 18’18″st Ainsa; 19’53″st Edelstein.

Ammoniti: Murgo, Kullani, Arillo, Ronaldo.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Saverio De Nittis

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5