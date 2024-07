Vitulano Drugstore Manfredonia: ancora premi giovanili

Il Vitulano Drugstore Manfredonia è stato ospite, venerdì 19 luglio presso il Barion Hotel di Bari, del Meeting del Calcio Giovanile Pugliese. Durante l’evento organizzato dal Comitato Regionale della LND, i sipontini hanno ricevuto un trofeo.

La premiazione va attribuita alla vittoria, nella stagione 2022/23, del Girone A del Campionato Regionale Under 17. In quell’annata, un gruppo meraviglioso ha vinto tutte le sfide della regular season e conquistato ampiamente il girone, perdendo solo la finale spareggio per accedere alla fase nazionale contro l’Itria. La stessa sorte toccò in semifinale di Coppa Puglia, la quale, però, portò una soddisfazione immensa: il PalaScaloria completamente pieno per una partita giovanile.

Grande merito per questo successo ma soprattutto per la crescita di tutti i ragazzi va attribuita al loro dirigente accompagnatore responsabile Giuseppe Ese e a tutti i dirigenti che, negli ultimi anni, hanno tracciato un percorso per tanti giovani talentuosi dalle lezioni di scuola calcio ai parquet della Serie A, non facendo mai mancare sostegno ai più piccoli e sincera passione per il proprio operato. Questo premio non può che spronare a fare ancora di più negli anni a venire.

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, nel ringraziare e salutare preziosi elementi come quelli sopracitati, annuncia che a brevissimo arriveranno grandi novità per il settore giovanile: l’innesto di nuove figure andrà a rimodulare l’intera struttura tecnica ed organizzativa con l’obiettivo di portare un miglioramento sostanziale.

Foto e comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia