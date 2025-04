[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vitulano Drugstore Manfredonia a Torino per continuare a sognare

Non c’è tempo da perdere per il Vitulano Drugstore Manfredonia. In un battito di ciglia si passa dalla ventitreesima alla ventiquattresima giornata di Serie A, dalla meravigliosa vittoria contro l’Italservice Pesaro che ha riaperto la lotta salvezza (a questo link il report della gara e le interviste) ad un insidioso turno infrasettimanale.

Martedì 1 aprile, alle ore 19:00, lunghissima trasferta per i sipontini: si vola al PalaMaggiore di Leinì, casa della L84 Torino. La gara sarà trasmessa gratuitamente su Vivo Azzurro TV, piattaforma ufficiale della FIGC.

I neroverdi sono il club di futsal più popolare e seguito in Italia, nonché tra le grandi di questo campionato. L’obiettivo di raggiungere un piazzamento importante in vista dei PlayOff è fondamentale per i piemontesi che, tra le mura amiche, saranno tra gli avversari più ostici dell’intera stagione.

I biancocelesti, però, hanno insegnato a tutte le avversarie che non vanno sottovalutati. Questo gruppo ha già dimostrato di saper emergere dalle difficoltà con uno straordinario carattere e, gettando il cuore oltre l’ostacolo, può continuare a compiere imprese straordinarie. Solo con perseveranza e sacrificio in queste sette partite finali di regular season sarà possibile lottare per realizzare un vero e proprio miracolo sportivo.

Gara assolutamente imperdibile: tutta Manfredonia, questa sera, non può fare altro che gustarsi uno spettacolo che rende straordinario onore e prestigio al territorio. La società garganica ribadisce a pieni polmoni il messaggio che vuole veicolare: il sostegno della città, in ogni suo elemento, è l’arma che può fare la concreta differenza per compiere sforzi di mastodontica difficoltà. Uniti, insieme, credendoci sempre.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5