Vitulano Drugstore Manfredonia a 40’ dal sogno, finale PlayOff conquistata

Con un po’ di coraggio ma senz’altro con cognizione di causa, probabilmente si può parlare della partita più emozionante nella storia del PalaScaloria ad oggi, riferendosi alla gara di ritorno della semifinale dei PlayOff di Serie A2 Élite, giocata sabato 25 maggio 2024. Il Vitulano Drugstore Manfredonia effettua una prestazione di grande concentrazione ed intensità, batte il Città di Melilli 6-3 portando il risultato complessivo sul 9-5 e conquistando l’accesso alle Futsal Finals. Il 2 giugno alle 15:00, al PalaCattani di Faenza ed in diretta su Sky Sport, una squadra tra i sipontini e la vincente di Pordenone – Leonardo Cagliari festeggerà la promozione in Serie A.

La società ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno contribuito alla meravigliosa riuscita della Giornata Forza Manfredonia e invita i suoi sostenitori a rimanere collegati con i propri social per fondamentali aggiornamenti nel corso di questa decisiva settimana.

CRONACA

I siciliani arrivano in Puglia con la voglia di ribaltare il risultato e mettono nella gara il massimo impegno possibile. Stappa la lattina una punizione di Lucas Leo Bocci: vantaggio ospite e pareggio complessivo. La Vitulano prova numerose volte a sfondare il muro eretto da Daniele Dovara ma servono delle conclusioni realmente imparabili: ci pensa per primo Dariush Djelveh che la mette all’angolino e fa esplodere lo straordinario pubblico. Poco dopo, Daniele Zullo raccoglie un gancio di Wilmer Cabarcas Ronaldo in area di rigore: freccia scoccata sotto la traversa dall’arciere, Manfredonia in vantaggio alla fine del primo tempo.

Nella ripresa, ancora Ronaldo determinante per garantire ai sipontini di allungare e dare un’impronta fondamentale al resto della partita: palla difesa e poi messa sul secondo palo dove arriva di corsa Diohan Barbieri. Favore ricambiato poco dopo: palla sul secondo palo e il venezuelano può gioire. Pochi minuti ancora, Djelveh si fionda su una respinta e mette in porta addirittura il 5-1. Portiere di movimento per il Melilli che, con le reti di Peppe Failla e Giovanni Corallo, può provare a riaprire la gara. Ronaldo sfugge, però, alla difesa avversaria e chiude la sfida: il Vitulano Drugstore Manfredonia vola a Faenza.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi, Moura (c), Ronaldo, Manzella, Murgo, Zullo, Barbieri, Maiolo, Djelveh, Nenna, Giampaolo, Vallarelli. All. Ceppi.

Città di Melilli: Failla, Cutrali, Rizzo, Ique, Bocci, Lucifora, Tarantola (c), Vega, Corallo, Gianino, Dovara, Andolina. All. Mittelmann.

TABELLINO

3’11″pt Bocci; 15’31″pt, 4’37″st Djelveh; 16’36″pt Zullo; 2’30″st Barbieri; 2’50″st, 12’10″st Ronaldo; 5’50″st Failla; 8’58″st Corallo.

AMMONITI

Bocci, Murgo, Corallo, Ique, Ronaldo, Vallarelli.

Highlights: https://youtu.be/5wouGzmvnl0?si=JQ3HQvAn78Ffnm3c

Interviste: https://youtu.be/UDvPBG9Usi0?si=u32u_0b-9VqX19YJ

Integrale: https://www.futsaltv.it/watch/2957

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia