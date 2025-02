[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

VITTORIA STRAORDINARIA E PESANTISSIMA AD APRICENA PER LA TUCSON ANGEL MANFREDONIA

Quinta vittoria consecutiva per la Giuseppe Angel Manfredonia e ancora una vittoria in trasferta, dopo quelle di Trani e Barletta, nell’ennesimo scontro diretto in chiave playoff. Terza posizione in classifica consolidata a quattro punti dalla vetta e a più quattro dalquarto posto.

Coach Marra schiera Mirando, D’Uffizi, Carriera, Graveris e De Letteris. Sipontini in campo con Ciociola F, Alvisi, Chiappinelli, Grasso e Totaro.

Avvio di gara ad appannaggio degli ospiti con Totaro mattatore e vicino alla doppia doppia dopo solo dieci minuti (saranno 19 punti e 16 rimbalzi a fine gara).

Secondo quarto sulla falsa riga del primo con Carmone, Ba e Manfredi che, a suon di triple, chiudono il periodo sul +11.

Dopo l’intervallo, i padroni di casa, guidati magistralmente dalla coppia Mirando-D’Uffizi, riducono il gap e fissano il punteggio sul 57-59 a dieci minuti dal termine del match.

Alla ripresa dei giochi, il team guidato da coach Carbone, alza di nuovo i ritmi sia in difesa che in attacco con Vuovolo e Ciociola F. in evidenza, abili nel recuperare palloni e a trasformarli in efficaci azioni offensive. Negli ultimi minuti di gioco, Apricena tenta disperatamente di rientrare in partita ma gli ospiti trovano l’ennesima freccia nel proprio arco con Chiappinelli che prima buca la retina da tre punti e poi gestisce gli attacchi successivi con la lucidità e saggezza.

Mancano quattro partite al termine della regular season, la Tucson Angel giocherà in casa contro Invicta Molfettae Ruvo e due volte a Bari, prima contro la capolista Duma e nell’ultima giornata contro il Cus.

Prossimo appuntamento al Paladante sabato 22 febbraio ore 18:30. Una vittoria sancirebbe l’accesso matematico ai playoff.

Parziali: 16-23, 32-43, 57-59, 75-79

TABELLINI

FORTITUDO APRICENA

Mirando 13, Carriera 15, Graveris 13, D’Uffizzi 12, De Letteris 11, Pistillo 11, Kaluderovic, Ferrara, Cavallo n.e, D’Annunzio n. e, Tarantella n. e, Pazienza n.e. All.re Marra

TUCSON MANFREDONIA

Vuovolo 9, Alvisi 6, Totaro A. 19, Manfredi 9, Carmone7, Chiappinelli 8, Grasso, Ba 5, Ciociola A, Ciociola F. 9, Mafrolla 7, Bottalico n.e. All.re Carbone

GO GO GO TUCSON ANGEL MANFREDONIA