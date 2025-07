Vittoria Puccini: “Mia figlia mi ha aiutato con Preziosi”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vittoria Puccini si apre sulla sua vita personale, rivelando momenti di serenità e progetti futuri. In un’intervista al settimanale F, l’attrice ha annunciato che è pronta a convolare a nozze con il suo compagno di lunga data, Fabrizio Lucci, direttore della fotografia. Pur senza aver ancora fissato una data, Puccini ha lasciato intendere che potrebbe optare per una cerimonia intima o una festa più grande, a seconda di come si sentiranno. La loro relazione, iniziata nel 2013, sembra aver portato serenità e stabilità nella sua vita.

Il passato con Alessandro Preziosi

L’attrice ha anche parlato del passato sentimentale con Alessandro Preziosi, padre di sua figlia Elena, di 19 anni. La storia con Preziosi, iniziata nel 2002 sul set di “Elisa di Rivombrosa”, si concluse in modo burrascoso. Tuttavia, Puccini ha sottolineato come la presenza della figlia abbia sempre rappresentato un punto di equilibrio, impedendole di ferirsi nei momenti difficili. Ha inoltre confessato di aver pensato a un altro figlio, ma i cambiamenti della vita l’hanno portata a rimandare questa scelta. Ora, con il cuore più stabile, si sente pronta a guardare avanti con speranza e gioia.