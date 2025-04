[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vittoria in rimonta del Manfredonia contro l’Acerrana



Il Manfredonia batte l’Acerrana in rimonta, trascinato dall’impeto dell’energico tifo della Gradinata Est e mantenendo in vita le speranze della salvezza diretta. I primi venti minuti della gara registrano un Manfredonia impacciato che subisce il palleggio e le verticalizzazioni dell’Acerrana che al 11′, passa meritamente in vantaggio con il “lungo” Samb lesto a mettere in rete un pallone proveniente da un cross al bacio del talentuoso Laringe.

Il Manfredonia incassa il colpo e non si desta sono al 22′ quando rischia di subire il raddoppio con il solito Samb che lascia partite un diagonale insidioso che finisce di poco al lato.

Passa un minuto ed il Manfredonia da segnali di vita: Giacobbe impegna di pugni l’ottimo portiere ospite con un tiro centrale.

Il Manfredonia mette alle strette l’Acerrana che ripiega nella propria metà campo. Al 30′ rasoiata di Diambo dalla distanza con Rendina che si fa trovare pronto. Al 35′ è Calemme che impegna il portiere con un tiro deviato in angolo. Al 42′ Paolo Carbonaro riceve al bacio da Giacobbe ed a porta sguarnita fallisce il pareggio indirizzando la sfera sul palo.

Ultimo squillo al 45′ di Laringe che lascia partire un diagonale insidioso prima di duplice fischio del signor Papi.

Al primo minuto del secondo tempo Mr Cinque manda in campo Puzirevskis al posto di Montinaro ed al 15′ Caputo per Carbonaro. Primi venti minuti del secondo tempo privi di emozioni di sorta, con l’Acerrana posizionata nella propria metà campo a gestire il vantaggio.

Mr Cinque intensifica la forza d’urto in avanti inserendo Iurilli per Metaj. Giampa esorta i compagni di squadra a giocare e cercare la via della rete che arriva al 36′. Gianfreda su calcio d’angolo battuto da Calende, mette le ali e di testa mette in rete la sfera.

Al 45′ azione personale di Caputo che entra in area e costringe al fallo l’avversario con il direttore di gara che indica il dischetto. Caputo realizza con un tiro imprendibile il goal del vantaggio. Sono 14 gli interminabili minuti di recupero ma il Manfredonia porta a casa una vittoria importantissima per poter sperare per la salvezza ma giovedì contro la Palmese dovrà fare a meno di Carbonaro e Giampa entrambi espulsi.

Antonio Castriotta