“Vita in Mare” la mostra fotografica di Filomena Rucher al Molo di Levante di Manfredonia

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MANFREDONIA – Al Faro del Molo di Levante la mostra fotografica “Vita in Mare” di Filomena Rucher

A Manfredonia, dal 5 al 30 aprile 2026, il Faro del Molo di Levante ospita “Vita in Mare – Dove la terra finisce”, mostra fotografica di Filomena Rucher, a cura di Bipolar.

L’inaugurazione è prevista per domenica (Pasqua) 5 aprile, dalle ore 11:00 alle 14:00, con un momento di apertura al pubblico negli spazi aperti antistanti il Faro. A seguire, le fotografie saranno visibili all’interno del Bar al Faro.

Un progetto che guarda al mare da una prospettiva diversa: non come sfondo, ma come presenza viva, che attraversa luoghi, oggetti e persone. Le immagini raccontano dettagli, riflessi, luci e silenzi, restituendo un mare fatto di tracce quotidiane e atmosfere sospese.

Lontano da immagini da cartolina, prendono forma frammenti di realtà che invitano a fermarsi e osservare. Il mare emerge nei particolari, nei colori, nelle superfici, diventando un elemento che resta sospeso.

La scelta del Faro del Molo di Levante come spazio espositivo rafforza il legame con il territorio e rende l’esperienza ancora più immersiva, in un luogo che da sempre segna il confine tra terra e acqua.

La mostra sarà visitabile per tutto il mese di aprile.

Dettagli

Vita in Mare – Dove la terra finisce

Fotografie di Filomena Rucher

A cura di Bipolar

5 – 30 aprile 2026

Faro – Molo di Levante, Manfredonia

Info

Bipolar – 348 1220870