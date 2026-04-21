Eventi Manfredonia
Visite guidate alla Basilica e alla Cripta di Siponto
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VISITE GUIDATE ALLA BASILICA E ALLA CRIPTA DI SIPONTO
Nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Siponto, all’interno di Sipontum Experience e della giornata Sipontum Re-Vive, ti invitiamo a vivere un’esperienza autentica alla scoperta della storia.
Un viaggio guidato tra la Basilica e la Cripta di Siponto, per osservare, comprendere e lasciarti raccontare un luogo unico.
Data e Orari
- Giorno: 25 aprile
- Orari: 10:15 – 12:15 / 16:00 – 18:00
- Luogo: Parco Archeologico di Siponto
Informazioni Utili
- Accesso: LIBERO – senza prenotazione
Cosa scoprirai durante la visita:
- Scoperta della Basilica paleocristiana
- Accesso e racconto della Cripta
- Spiegazione storico-culturale del sito
- Percorso guidato tra storia e territorio
Organizzazione
- A cura del volontario Aldo Caroleo
Per informazioni:
- Telefono: 393 0207068
- Email: prolocomf@gmail.com