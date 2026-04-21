Eventi Manfredonia

Visite guidate alla Basilica e alla Cripta di Siponto

Redazione21 Aprile 2026
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VISITE GUIDATE ALLA BASILICA E ALLA CRIPTA DI SIPONTO

Nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Siponto, all’interno di Sipontum Experience e della giornata Sipontum Re-Vive, ti invitiamo a vivere un’esperienza autentica alla scoperta della storia.

Un viaggio guidato tra la Basilica e la Cripta di Siponto, per osservare, comprendere e lasciarti raccontare un luogo unico.

Data e Orari

  • Giorno: 25 aprile
  • Orari: 10:15 – 12:15 / 16:00 – 18:00
  • Luogo: Parco Archeologico di Siponto

Informazioni Utili

  • Accesso: LIBERO – senza prenotazione

Cosa scoprirai durante la visita:

  • Scoperta della Basilica paleocristiana
  • Accesso e racconto della Cripta
  • Spiegazione storico-culturale del sito
  • Percorso guidato tra storia e territorio

Organizzazione

  • A cura del volontario Aldo Caroleo

Per informazioni:

  • Telefono: 393 0207068
  • Email: prolocomf@gmail.com
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Redazione21 Aprile 2026