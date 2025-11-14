Violento scontro auto-apecar sulla SS16: due feriti gravi
L'incidente si è verificato a nord di San Severo e, secondo le ricostruzioni, sarebbero quattro i feriti totali di cui due in gravi condizioni.
Terribile incidente sulla Strada Statale 16 nella serata di Giovedì 13 Novembre, nei pressi di San Severo: un’auto e un mezzo apecar si sono scontrate per cause ancora ignote.
Sarebbero quattro le persone coinvolte nel sinistro, le quali sono state immediatamente estratte dai veicoli grazie all’intervento dei vigili del fuoco.
Successivamente i feriti sono stati trasportati in ospedale dagli operatori del 118, intervenuti sul posto con ambulanze e mezzo Hems.
Al momento non sono state rese note le condizioni dei feriti, che sono comunque ricoverati nelle strutture ospedaliere del territorio per tutte le cure del caso.
I rilievi del sinistro sono stati affidati ai Carabinieri, al lavoro per ricostruire la precisa dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.