Villaggio dei Pescatori, le aree coperte aperte ai pescatori per la riparazione delle reti

Dal 4 agosto al 30 settembre 2025, le aree coperte del Villaggio dei Pescatori di Manfredonia saranno aperte ai pescatori per consentire la riparazione delle reti in spazi sicuri e riparati dal sole.

La misura è stata decisa dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, in accordo con la Capitaneria di Porto e il Comune di Manfredonia, dopo le richieste avanzate durante il terzo incontro dell’Osservatorio della Pesca e l’interlocuzione promossa dall’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile.

L’ordinanza prevede l’accesso dalle ore 7:00 alle 18:00, con utilizzo esclusivamente per le attività di manutenzione delle reti, secondo regole definite per sicurezza e decoro.

Francesco Mastro, Commissario Straordinario dell’AdSP, commenta:

“Ascoltare il territorio e chi lo vive ogni giorno è il cuore del nostro lavoro. Con questa ordinanza diamo una risposta immediata e concreta alle esigenze dei lavoratori del mare, offrendo un luogo sicuro e riparato per le attività di manutenzione, soprattutto nei mesi più caldi. È un gesto di attenzione verso una comunità che rappresenta l’identità e la forza produttiva del porto di Manfredonia, in attesa della pubblicazione del bando definitivo per la gestione del Villaggio.”

Anche l’Assessore allo Sviluppo Economico Matteo Gentile esprime soddisfazione:

“Questo risultato dimostra che il dialogo costante con gli operatori e la collaborazione tra istituzioni portano a soluzioni concrete. Abbiamo raccolto una richiesta chiara e l’abbiamo trasformata in azione. Il Villaggio dei Pescatori deve diventare uno spazio vivo e funzionale: oggi facciamo un passo importante in questa direzione.”