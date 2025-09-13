Vieste, uomo salvato dopo un malore. Nobiletti: “Così deve funzionare in un paese civile”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Oggi a Vieste possiamo raccontare di una vita salvata.

Un turista, colpito da un malore improvviso in mare, è stato soccorso dai bagnini che con prontezza lo hanno riportato a riva e rianimato. Subito dopo è arrivato il 118, che ha stabilizzato le sue condizioni e ne ha disposto il trasferimento in elisoccorso verso l’ospedale di San Giovanni Rotondo.

Quello che poteva trasformarsi in una tragedia è diventato la dimostrazione concreta di quanto conti avere presidi pronti a intervenire: professionalità, sangue freddo, coordinamento. È così che deve funzionare in un paese civile.

Ringrazio di cuore i bagnini e gli operatori del 118: la loro azione ha scritto oggi, nella nostra città, una storia di vita, coraggio e di responsabilità.

Giuseppe Nobiletti – Sindaco di Vieste