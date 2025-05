[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste riconfermata Bandiera Blu 2025: un impegno che continua

Vieste si conferma anche per il 2025 tra le eccellenze del mare italiano ottenendo, per il terzo anno consecutivo, il riconoscimento della Bandiera Blu. Un risultato che testimonia sì la qualità ambientale delle acque e delle spiagge, ma anche l’efficacia delle scelte amministrative nel promuovere uno sviluppo turistico sostenibile.

Il Sindaco Giuseppe Nobiletti ha ritirato il riconoscimento questa mattina a Roma, durante la cerimonia ufficiale organizzata dalla Foundation for Environmental Education (FEE), accompagnato dal Vicepresidente del Consiglio Comunale Alessandro Del Zompo.

“Questo risultato non arriva per caso e non si regge su un’idea astratta di bellezza,” ha dichiarato Nobiletti. “La Bandiera Blu è il segno visibile di un lavoro preciso: rispetto delle regole, servizi efficienti, attenzione all’ambiente e una visione chiara di cosa vuol essere Vieste. È una conferma che rafforza il nostro impegno, come amministrazione e in questo caso come Assessorato all’Ambiente guidato da Vincenzo Ascoli, e ci chiama a fare ancora meglio, perché la nostra città continui ad essere esempio e riferimento per tutta la Puglia e non solo.”

Nel 2025 sono 487 le spiagge italiane che hanno ottenuto la Bandiera Blu, distribuite in 246 Comuni. Vieste figura tra queste grazie a un percorso che integra qualità delle acque, gestione dei rifiuti, sicurezza, accessibilità e educazione ambientale. Fondamentale, anche quest’anno, è stato il rispetto dei criteri definiti dalla FEE, in collaborazione con UNESCO, UNWTO e UNEP.

Il riconoscimento è inoltre legato a iniziative concrete, come l’evento nazionale del 25 luglio “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, che coinvolgerà Guardia Costiera, operatori balneari, associazioni locali e cittadini in una giornata dedicata alla prevenzione degli incidenti in mare