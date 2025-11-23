Vieste presenta il Villaggio di Babbo Natale
Il Comune di Vieste presenta ufficialmente il Villaggio di Babbo Natale 2025, un grande spazio tematico che sarà allestito all’interno della Villa Comunale a partire dell’8 dicembre e che, per tutto il periodo natalizio, si trasformerà in un vero e proprio percorso incantato dedicato a bambini, famiglie e visitatori.
Addobbi scenografici, installazioni luminose e strutture immersive accompagneranno bambini e famiglie lungo un percorso che conduce fino alla Casa di Babbo Natale, aperta ogni giorno senza interruzioni.
All’interno del villaggio, i più piccoli potranno incontrare Babbo Natale, scattare una foto ricordo e imbucare la loro letterina nella cassetta postale natalizia ufficiale, pensata per custodire i desideri dei bambini e rafforzare la tradizione della letterina. L’area ospiterà anche mercatini con prodotti artigianali, idee regalo e specialità gastronomiche locali, contribuendo a valorizzare l’artigianato e l’economia del territorio.
Una delle principali novità dell’edizione 2025 è l’introduzione dell’intrattenimento quotidiano completamente gratuito: giostrine e piccoli gonfiabili saranno a disposizione dei bambini ogni giorno, senza alcun costo per le famiglie.
«Quest’anno abbiamo scelto di offrire un Natale diverso, più inclusivo e vicino alle esigenze delle famiglie», dichiara l’Assessore ai Grandi Eventi, Gaetano Paglialonga. «La decisione di realizzare un Villaggio di Babbo Natale permanente, con intrattenimenti gratuiti e attivi ogni giorno, nasce dal desiderio di rendere l’esperienza accessibile a tutti e di permettere a ogni famiglia di venire quando preferisce, senza la preoccupazione di perdere un appuntamento o di rinunciare a causa del meteo. Il villaggio sarà sempre pronto ad accogliere i bambini nella sua atmosfera di festa. A breve presenteremo anche il calendario delle iniziative natalizie, costruito in armonia con questa nuova formula, che punta su qualità, continuità e accessibilità»