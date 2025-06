[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste ospita l’International Week dell’Università di Foggia: oltre 320 partecipanti da tutto il mondo per una settimana di cooperazione, dialogo e internazionalizzazione

Foggia, 18 giugno 2025 – È in corso a Vieste la nuova edizione dell’International Week promossa dall’Area Relazioni Internazionali dell’Università di Foggia, un evento di rilevanza internazionale che fino al 20 giugno trasformerà la città in un vivace punto di incontro per oltre 320 delegati provenienti da università, istituzioni accademiche e organizzazioni educative di ogni continente. Questo importante appuntamento sottolinea la crescente centralità dell’ateneo foggiano nello scenario globale della cooperazione universitaria e dell’internazionalizzazione.

La manifestazione rappresenta una preziosa opportunità di confronto e scambio di esperienze, finalizzata all’avvio di nuove sinergie e collaborazioni nell’ambito della mobilità internazionale, della formazione condivisa e della diffusione delle migliori pratiche accademiche. Il ricco programma prevede sessioni plenarie, workshop tematici, laboratori interattivi, attività di team building e momenti di networking informale, tutti progettati per favorire il dialogo e la cooperazione tra sistemi educativi diversi e stimolare la nascita di progettualità comuni.

Particolare attenzione sarà riservata a tematiche di grande attualità quali l’innovazione nei programmi Erasmus+, la digitalizzazione dei processi formativi, la sostenibilità nella cooperazione internazionale e il ruolo strategico delle università nella diplomazia culturale. La partecipazione di rappresentanti istituzionali, docenti, personale amministrativo e studenti garantisce un confronto ricco, multidisciplinare e partecipato.

“Attraverso l’International Week vogliamo creare uno spazio vivo e dinamico in cui persone, idee e istituzioni possano incontrarsi, dialogare e costruire insieme nuove opportunità di crescita reciproca,” dichiara il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio.“L’internazionalizzazione è per il nostro Ateneo una visione culturale fondata su cooperazione, inclusione e condivisione di un futuro globale. Per questo abbiamo investito significativamente nelle politiche di internazionalizzazione, che rappresentano un asse fondamentale della governance e dello sviluppo dell’Ateneo. Questi investimenti mirano a rafforzare le relazioni con partner internazionali di eccellenza, migliorare la qualità della didattica e della ricerca e favorire lo scambio interculturale, creando un ambiente universitario sempre più competitivo e aperto al mondo.”

La scelta di Vieste come sede dell’evento – perla del Gargano e rinomata meta di accoglienza turistica e culturale nel Mezzogiorno – non è casuale: il contesto naturale, storico e culturale del territorio contribuirà a valorizzare ulteriormente l’esperienza degli ospiti, grazie a visite guidate, itinerari culturali ed eventi serali che permetteranno di scoprire le eccellenze del patrimonio pugliese.

L’International Week 2025 si conferma così come un’occasione concreta e strategica per rafforzare il ruolo dell’Università di Foggia quale hub di internazionalizzazione nel cuore del Mediterraneo, capace di coniugare eccellenza accademica, apertura globale e forte radicamento territoriale