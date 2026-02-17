[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste, nuovo ingresso in Giunta: Giusy Sementino sostituisce Graziamaria Starace

Con Decreto Sindacale n. 1 del 16 febbraio 2026, il Sindaco di Comune di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha nominato Assessore Giuseppina Sementino, che entra a far parte della Giunta con deleghe ai Servizi sociali, Pari opportunità, Politiche del lavoro, Formazione, Politiche giovanili e Pesca.

La nomina segue il nuovo incarico regionale di Graziamaria Starace, oggi Assessore al Turismo della Regione Puglia.



«Ringraziamo Graziamaria Starace per il lavoro svolto con impegno e visione – dichiara il Sindaco – e le auguriamo buon lavoro in un ruolo strategico anche per il futuro turistico del nostro territorio. Con l’ingresso di Giusy Sementino rafforziamo l’azione amministrativa su temi centrali per la comunità: sociale, giovani, lavoro e sviluppo delle nostre vocazioni identitarie. Continuiamo con coerenza nel percorso di governo, garantendo stabilità, responsabilità e concretezza.