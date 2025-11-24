[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste nuovo centro nevralgico della politica in Capitanata

Due giovani donne (quasi) elette in Consiglio Regionale ed un presidente della Provincia: Vieste detta legge in politica (e non solo) in Capitanata.

Sono vicine all’elezione sia Rossella Falcone, in quota Pd, sia Graziamaria Starace della lista Decaro.

Un grandissimo risultato per una città di appena 13.200 abitanti. Ed i grossi centri restano a guardare…