Vieste, muore la proprietaria e la cagnolina Nanà rimane sola. “Adottatela perché torni felice”

Vieste, muore la proprietaria e la cagnolina Nanà rimane sola. L’appello di LNDC Animal Protection: “Adottatela perché torni felice”

Cinque anni, carattere dolcissimo e sguardo buono. Nanà ha perso la persona che l’amava più di ogni cosa. Ora attende una nuova famiglia che possa ridarle la serenità e la luce negli occhi che ha smarrito. I volontari LNDC Animal Protection di Vieste lanciano un appello pieno d’amore: aiutiamola a tornare felice.

Foggia, 20 ottobre 2025 – Era felice, amata e protetta. Nanà, una splendida cagnolina di cinque anni, aveva trovato nella sua compagna umana Rosanna la sua casa, la sua famiglia, il suo mondo. Insieme trascorrevano giornate serene fatte di affetto, passeggiate e piccoli gesti quotidiani che solo chi vive un legame profondo con un animale può comprendere davvero. Nanà era stata adottata da cucciola e, da allora, non aveva mai conosciuto la solitudine.

Purtroppo, la vita ha riservato a Rosanna una lunga malattia, che ha affrontato con forza e dignità. Fino all’ultimo, il suo pensiero era per la sua amata cagnolina: “Non voglio che le manchi mai nulla”, ripeteva. Ma qualche tempo fa, Rosanna è volata via, lasciando Nanà improvvisamente sola. Una separazione che ha spezzato un legame profondo, quello tra due anime che si erano scelte e amate incondizionatamente.

Da allora, Nanà vive un momento difficile. Non comprende perché la sua compagna non torni più a casa, ma continua a dimostrare una dolcezza infinita verso chiunque le si avvicini. È una cagnolina buona, equilibrata, dal carattere mite e affettuoso. Va d’accordo con cani e gatti, e quando qualcuno la accarezza, il suo sguardo si illumina per un istante, come se ricordasse il calore di quell’amore che le manca tanto.

I volontari della sezione LNDC Animal Protection di Vieste si stanno prendendo cura di lei con dedizione e amore, cercando di colmare, almeno in parte, quel vuoto che solo una nuova famiglia potrà davvero riempire. Perché ogni cane che ha perso tutto dovrebbe avere una seconda possibilità di essere felice.

“Nanà è una cagnolina speciale, dolce come poche”, racconta Francesca, la volontaria che la segue ogni giorno. “Quando la guardi negli occhi senti la sua malinconia, ma anche la speranza che non si è spenta. Sogna solo di tornare a casa, di avere di nuovo qualcuno da aspettare e amare. Chi le aprirà la porta del cuore non adotterà solo un cane, ma una piccola anima riconoscente che saprà restituire cento volte l’amore ricevuto.”

Nanà è sterilizzata, vaccinata, in salute e di taglia media (circa 27 kg). È pronta per iniziare una nuova vita, con qualcuno che sappia amarla come merita.

Per chi volesse accogliere in famiglia Nanà e ridarle la gioia, la serenità e l’amore che ha perduto, può contattare la volontaria Francesca al numero 347 18 36 700 tramite WhatsApp, inviando una breve presentazione personale.

L’adozione sarà possibile in tutto il Centro e Nord Italia e anche in Puglia, dove Nanà potrà essere seguita da vicino dai volontari di LNDC Animal Protection. Si cerca per lei un’adozione consapevole, da parte di chi comprenda il valore di un cuore ferito che merita di tornare a battere sereno. Un gesto d’amore può cambiare per sempre il destino di una piccola anima che aspetta solo di tornare a sorridere.