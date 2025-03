Vieste, la sanità negata: assemblea cittadina

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

VIESTE – LA SANITA’ NEGATA, ASSEMBLEA CITTADINA MARTEDI’ 25 MARZO ORE 17:30

Partecipiamo tutti all’incontro sulla “Sanità Negata”, che avverrà in comune a Vieste, in sala consiliare, martedì 25 marzo, alle ore 17.30.

Faremo un’analisi di questa esperienza, come associazione di cittadinanza attiva, dopo le assemblee fatte, le numerose firme raccolte (5846) e gli incontri avuti con i responsabili regionali e della nostra ASL.

Inoltre questa assemblea, in cui parteciperà il Sindaco, Giuseppe Nobiletti, la Giunmta e il Consiglio comunale, sarà una riunione preparatoria per una grande mobilitazione cittadina che manifesti in modo, democratico e non violento, tutta la nostra sofferenza contro questa distruzione della sanità locale.

Dobbiamo pensare di poter essere curati a Vieste. E questo non deve essere un sogno. ma una realtà!!!!

Dr. Giovanni Denittis – Presidente Associazione “La Sanità Negata a Vieste”