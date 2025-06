[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Vieste in Love annuncia anche Andrea Damante

Damante. Live. Boom. Venerdì 12 settembre, Marina Piccola, Vieste, ore 21.30.

Notte d’estate. Piazza piena. Volume a palla

Stavolta si balla forte: arriva Andrea Damante live, ingresso gratuito, nella magica perla del Gargano: Vieste

Ha incendiato i dancefloor di Milano, Ibiza, Dubai, fatto esplodere i club con hit come “Think About”, “Follow My Pamp”, “Understatement”, “Forever”. e remix tra house, tech e melodia che ti restano in testa per giorni

Sì, proprio lui: DJ, producer, creator, e uno che con la console ci parla. Damante è un viaggio di bassi, drop, flash e mani in aria. E tu ci devi essere